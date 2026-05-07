Maitena Berrueco 07 MAY 2026 - 04:30h.

Se han fijado 2037, año del centenario de bombardeo, para tener culminada esta reproducción en madera

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San SebastiánEl guipuzcoano Mikel Sanjuan es un tallista artesano de madera que aprendió el oficio de su padre y maestro, Manolo Sanjuan. De él heredó su destreza con la gubia y la maza, pero también una cuenta pendiente: la de crear juntos la primera reproducción en talla de madera y a tamaño real del ‘Guernica’ de Pablo Picasso, el famoso cuadro que plasma los horrores de la guerra.

Nada tiene que ver este proyecto con la reciente polémica generada por el rechazo al traslado de la obra original de Madrid a Euskadi, tal y como había solicitado el PNV y que fue desaconsejada por los técnicos. Pero, al hilo, de la misma la profesora de pintora e impulsora del proyecto ‘Egurnika’, Miriam Quintana, bromea con un: “Si no nos lo dejan, vamos a hacer nuestro propio ‘Guernica’”.

La idea es tenerla finalizada para el 26 de abril de 1937, año en el que se conmemorará el centenario del bombardeo de Gernika. Por delante, quedan 11 años de trabajo y, con humor, Mikel afirma no estar seguro de poder ver terminada la obra, aunque “yo llevo tiempo viéndola terminada en mi cabeza”, confiesa.

Los volúmenes, lo más complicado

Su padre aprendió el oficio que luego legó a Mikel en Montevideo, pero en 2023 Manolo falleció sin ver cumplido el sueño “que compartía en secreto con su hijo”. Desde entonces, a este guipuzcoano le rondaba en la cabeza la idea de materializar lo que tantas veces le dijo su padre. Consciente de que la magnitud del propósito hacía imposible emprenderlo solo, Mikel compartió el secreto familiar. “Tiene que ser un trabajo grupal”. El sueño empezó a tomar forma.

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El proyecto bautizado como 'Egurnika', término que surge de la suma de Egurra (madera, en euskera) y Gernika, la localidad vizcaína, símbolo de los vascos y de su ancestral democracia, bombardeada por los aviones de la Legión Cóndor alemana y que inspiró a Picasso para realizar su obra ‘Guernica’, cuenta con entre 25 y 30 voluntarios, todos alumnos o exalumnos del taller de Mikel en Azpeitia, dispuestos a poner su toque de cincel en esta mastodóntica labor de talla y con la presión de que “no se pueden cometer fallos”, advierte el artesano.

Ser capaces de replicar con fidelidad los volúmenes del cuadro más famoso de Picasso en su versión tridimensional, en madera, es lo que más preocupa a Mikel. Eso y juntar las piezas una vez terminadas, “de pie y con ayuda de elevadores”, eso “me da vértigo”, reconoce.

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'Abierto por obras'

Pero hasta entonces, aun queda mucho camino por recorrer. Este martes 5 de mayo empieza la talla de uno de los seis trozos en los que se ha dividido el cuadro en su versión en madera y que, posteriormente, habrá que unir para su montaje final. Cuatro trozos de 2,50 x 1,76 y dos más de 2,76 x 1,76.

Mikel admite que “hubiera sido bonito hacerlo en roble”, pero siguiendo las enseñanzas de Manolo, que "en vida hizo muchas réplicas del 'Guernica' a pequeña escala y siempre en madera de castaño”, han optado por el castaño de Asturias como material prima por ser “una madera noble, bonita, que no se la come la polilla y que, además, se mueve poco”.

Unas mesas, dispuestas “en un taller, que se nos queda pequeño”; gubias y macetas preparadas; y la destreza de los tallistas son los ingredientes básicos para una odisea de dimensiones “gigantescas” por el tamaño de la obra, en sí, de 3,5 metros de alto y 7,8 metros de ancho, y por el aspecto económico, más de 200.000 euros, una gran parte destinado a adquirir la madera. Pero a los impulsores de ‘Egurnika’ les sobran ganas y empeño. Tanto es así, que han colgado el cartel de ‘Abierto por obras’ en el taller artesanal de Azpeitia donde darán forma al ‘Guernica’ de madera mientras reciben visitantes.