Errejón se ratifica en su querella por calumnias contra Elisa Mouliaá y niega extorsiones

Íñigo Errejón ratifica su querella contra Elisa Mouliaá y niega extorsión, mientras la actriz vuelve a no declarar

Elisa Mouliaá justifica con una baja por enfermedad que tampoco asista hoy al juicio por difamación denunciada por Íñigo Errejón

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El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha ratificado este viernes ante el juez su querella por calumnias contra la actriz Elisa Mouliaá y ha negado haber extorsionado a testigos en la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual.

Ambos estaban citados ante el juez Arturo Zamarriego, pero la actriz no ha acudido a declarar por segunda vez, alegando que está de baja médica y que no debe coincidir con su presunto agresor.

Ante esta situación, el magistrado ha ordenado que un médico forense la examine en su domicilio para determinar si está en condiciones de comparecer. La defensa de Errejón había solicitado medidas, incluso coercitivas, ante la negativa pública de la actriz a acudir al juzgado.

El juez propuso que declarara de forma telemática, opción que Mouliaá rechazó al asegurar que no está en condiciones, lo que derivó en la decisión de enviar a un forense a su vivienda.

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Errejón insiste en su versión

Durante su declaración, Errejón ha reiterado que fue un testigo quien se puso en contacto con él tras conocer la denuncia en octubre de 2024 para contar su versión de los hechos.

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A la salida del juzgado, ha afirmado: “No he extorsionado a nadie” y ha mostrado su confianza en la justicia: “Va a hacer responder por tantas mentiras y difamaciones”.

También ha declarado como testigo el propietario del piso donde tuvo lugar la fiesta en la que presuntamente ocurrieron los hechos. Ha asegurado que Errejón no le coaccionó ni extorsionó y que fue él quien decidió contactar con el expolítico.

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Según su testimonio, vio a Mouliaá “muy tranquila” y “nada bebida”, y ha señalado que ella misma le dijo que se iba a casa con Errejón.

Baja médica y defensa de la actriz

Desde la defensa de la actriz sostienen que Mouliaá no está preparada para declarar en sede judicial y recuerdan que la querella se produce tras su denuncia por violencia de género, por lo que consideran que debe ser archivada.

En el recurso presentado, alegan que la intérprete sufre un trastorno ansioso con una duración estimada de 49 días, lo que la sitúa en un estado incompatible con la comparecencia judicial.

Se trata de la segunda incomparecencia de la actriz, tras no acudir tampoco el pasado 27 de marzo por motivos médicos.