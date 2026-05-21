Maitena Berrueco 21 MAY 2026 - 04:30h.

El Ayuntamiento impone por decreto que haya 50 taxis en servicio las noches festivas y 35 las tardes del domingo

Controlarán que se cumplan estos servicios mínimos a través de TicketBai e incluso de las cámaras de tráfico

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Vitoria-GasteizVitoria ha impuesto, por decreto, que haya en las calles 50 taxis, como mínimo, las noches de los sábados y las vísperas de festivos; y 35 taxis prestando servicio las tardes de los domingos, entre mayo y octubre. Además controlará que se cumplan estos servicios mínimos a través del visionado de las cámaras de tráfico, pero también con los datos del sistema de facturación electrónica obligatorio en el País Vasco, TicketBai.

En Vitoria hay, en la actualidad, 194 taxistas con licencia, sin embargo por las noches y en días festivos, muchos usuarios se quejan de que es imposible, o al menos muy difícil, encontrar taxis en servicio, los ciudadanos tienen, según el Ayuntamiento, “problemas reales para encontrar taxi en determinados momentos”. Vitoria se propuso mejorar el servicio con una nueva ordenanza, que incluía entre otras cosas, más taxis por las noches y nuevas licencias, pero se encontró con el rechazo frontal de los taxistas.

El plazo de negociación finalizó el pasado 15 de mayo sin acuerdo y ante este panorama, el consistorio vitoriano ha movido ficha y vía decreto ha impuesto las guardias obligatorias que deberán cumplir los taxistas en Vitoria, “antes de las fiestas de La Blanca”, es decir, antes del próximo mes de agosto.

Un servicio público con derechos y obligaciones

Las noches de los sábados y los festivos, desde las doce de la noche hasta las ocho de la mañana, deberá haber 50 taxis en las calles, además, los vehículos deberán permanecer ubicados, cuando no estén realizando un servicio, en siete estaciones concretas situadas principalmente en paradas del centro de la ciudad: en Artium, Desamparados, Renfe, Parlamento, Coronación, Avenida Gasteiz y HUA Txagorritxu.

El decreto incorpora también un calendario específico de guardias para domingos entre mayo y octubre, entre la una y las siete de la tarde, con un mínimo de 35 taxis disponibles. Asimismo, se establece un sistema permanente de guardias para taxis adaptados, garantizando la disponibilidad de dos vehículos adaptados las 24 horas del día durante todo el año.

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El decreto se publicará en el BOTHA y se abrirá un plazo de diez días para la presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor. “Estamos hablando de un servicio público concesionado. Y eso implica derechos, pero también obligaciones. La obligación de garantizar que la ciudadanía pueda disponer de taxis cuando los necesita”, ha explicado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

Los datos del TicketBai e incluso las cámaras de tráfico van a servir al Ayuntamiento de Vitoria para controlar que sus taxistas cumplan con los servicios mínimos impuestos. No hacerlo supone una infracción grave y, según contempla la ordenanza, las sanciones podrían ir entre los 276 y los 1.382 euros e incluso la posible suspensión de la licencia durante seis meses.

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Más ciudadanos, más licencias

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja ya en un segundo decreto para incrementar el número de licencias de taxi en la ciudad. El preacuerdo alcanzado en marzo contemplaba inicialmente una ampliación de 20 nuevas licencias en dos años. Sin embargo, el Gobierno municipal estudia ahora un incremento superior.

Actualmente Vitoria-Gasteiz mantiene 194 licencias de taxi, exactamente las mismas que existían en 2007, pese a que desde entonces la ciudad ha pasado de unos 232.000 habitantes a cerca de 265.000 y ha experimentado una importante expansión urbana.

La capital alavesa cuenta actualmente con una ratio de 0,74 taxis por cada mil habitantes, muy por debajo de ciudades como Bilbao (2,22), Donostia (1,62) o Gijón, de tamaño similar (1,14). “Lo que estamos planteando es una medida de ajuste entre la oferta actual y una demanda claramente superior a la que existía hace casi veinte años”, ha señalado Artolazabal.

El Ayuntamiento trabaja actualmente con Hacienda y con los servicios jurídicos para definir el modelo legal más adecuado para esta ampliación de licencias.

Nueva ordenanza

Junto a ambos decretos, el Ayuntamiento mantiene también la tramitación de la nueva ordenanza municipal del taxi, cuyo texto está prácticamente finalizado. Artolazabal ha explicado que mantiene abiertos los contactos con los grupos políticos para intentar lograr el mayor consenso posible en torno a este texto. “Creo sinceramente que aquí tiene que haber responsabilidad política. Todos estamos reconociendo que existe un problema de servicio y esta ordenanza incorpora mejoras importantes tanto para el sector como para la ciudadanía. Soy relativamente optimista y quiero pensar que habrá margen para el entendimiento”, ha señalado.

“El objetivo final de todo este trabajo es muy sencillo: que cuando una persona necesite un taxi en Vitoria-Gasteiz pueda encontrarlo. Queremos un servicio más moderno, más funcional y mejor adaptado a la realidad actual de la ciudad”, ha concluido la concejala.