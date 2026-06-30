Maitena Berrueco 30 JUN 2026 - 19:30h.

Su cáracter rural, su proximidad geográfica y la escuela, entre los argumentos que sostienen el cambio

Los dos ayuntamientos han definido una hoja de ruta para separar el barrio de Bedaio de Tolosa y adherirlo a Amezketa

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San SebastiánLos alrededor de cien vecinos de Bedaio, en Guipúzcoa, viven diseminados en caseríos a los pies del monte Balerdi. Este barrio es, en realidad, una especie de isla que, en lugar de estar rodeada por agua, lo está por barrios, pero ninguno de ellos pertenece a Tolosa. De ahí, el desapego de los ‘makilak’ (bastones, en euskera), como se conoce a los residentes de este barrio rural, hacia el municipio al que pertenecen administrativamente.

Una desafección que les ha llevado a querer desanexionarse, pero al contrario de lo que ocurre en otros lugares, la idea no es que Bedaio pase de ser un barrio a un nuevo municipio independiente, no. Los de Bedaio quieren seguir siendo un barrio rural pero dentro de la cercana localidad de Amezketa. En la cercana Vizcaya, Usansolo se separó hace tres años de Galdakao convirtiéndose oficialmente en la localidad número 113 de la provincia.

Entre los factores fundamentales que explican el cambio de municipio de Bedaio destaca el de su ubicación geográfica, ya que se encuentra a 17 kilómetros del casco urbano de Tolosa por carretera, y no linda con ningún otro barrio tolosarra. La vida de la mayoría de habitantes de Bedaio está arraigada desde hace tiempo en Amezketa, y entre otros factores, los niños de Bedaio acuden en su mayoría a la escuela de Amezketa, y por si no fuera suficiente, éste es un municipio de carácter rural, y el sector primario es de gran importancia en Bedaio, por lo que recobra su importancia el contacto diario con esa localidad.

La última palabra la tiene la Diputación de Gipuzkoa

El caso es que en este proceso de escisión no han sido necesarios referendum ni tediosas campañas a favor o en contra de la independencia de Bedaio, porque los dos ayuntamientos han definido una hoja de ruta para separar el barrio de Bedaio de Tolosa, y adherirlo al municipio de Amezketa. Eso sí, la última palabra la tendrá la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El cambio de municipio de Bedaio cumple con todos los requisitos que establece la Norma Foral, incluida la viabilidad económica. La empresa Siadeco ha llevado a cabo un informe, donde se han abordado los contenidos imprescindibles del texto justificativo exigido por la norma: localización y superficie, delimitación territorial, características de la población, bienes comunales, beneficios del proyecto o viabilidad económica.

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Para que el cambio no produzca fricciones, este mes de junio se han sucedido varias sesiones informativas para resolver las dudas que los vecinos pudieran tener sobre este proceso. Además, el Ayuntamiento de Tolosa, a través de la plataforma Erabaki, pondrá a disposición de los tolosarras la documentación sobre el cambio de municipio de Bedaio, y así, tendrán la oportunidad de hacer aportaciones y preguntas hasta el 15 de julio (en el buzón que se habilitará en la plataforma Erabaki o en la oficina de atención ciudadana).

Todos los partidos que conforman las corporaciones locales de ambas localidades han constituido una mesa interinstitucional, junto con una representación de los vecinos de Bedaio, con el objetivo de monitorizar y hacer cumplir la hoja de ruta del proceso.

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La Norma Foral 2/2003, de 17 de marzo, y la Norma Foral 5/2025, de 22 de diciembre, por la que se modifica la anterior, regulan las demarcaciones municipales de Gipuzkoa. Entre otras cuestiones, esta norma prevé la posibilidad de segregar un barrio de un municipio para adherirlo a otro, estableciendo las condiciones para ello y detallando el procedimiento.

Para que la iniciativa de cambio de municipio de Bedaio sea de ámbito municipal, la puesta en marcha del proceso debe ser aprobada por los plenos de ambos ayuntamientos. La decisión final recaerá en la Diputación Foral de Gipuzkoa.