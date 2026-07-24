El Ayuntamiento recomienda priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público para reducir las retenciones y facilitar el desarrollo de los actos previstos

Euskotren mantendrá un servicio de tranvía nocturno durante la noche del viernes al sábado con frecuencias de 30 minutos

Compartir







ÁlavaVitoria-Gasteiz ya tiene preparado el dispositivo especial de movilidad con motivo del Día de Santiago y de las actividades que marcarán el inicio de la programación festiva previa a las fiestas de la Virgen Blanca. A partir de hoy, la ciudad registrará importantes cambios en la circulación, el transporte público y el estacionamiento, con cortes de calles, desvíos en varias líneas de autobús y modificaciones en el servicio de tranvía para facilitar el desarrollo de los actos previstos.

El Ayuntamiento ha diseñado este operativo para compatibilizar la celebración de los eventos con la movilidad de vecinos y visitantes. Además, recomienda priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público para reducir las retenciones y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y de la Policía Local.

Un viernes con mercado, barracas y música

La programación ha arrancado hoy con varias actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad. A las 11.00 horas ha abierto sus puertas el tradicional mercado de las fiestas de la Virgen Blanca en la plaza de Santa Bárbara, uno de los espacios habituales de estas fechas.

Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, comenzará la actividad en el recinto ferial de Mendizabala, donde volverán a funcionar las barracas y atracciones. La jornada concluirá con la actuación musical de Joselu Anayak, prevista para las 23.00 horas en la plaza de España.

La coincidencia de estos eventos con la celebración del Día de la Neska y del Blusa hará necesario establecer un amplio dispositivo de regulación del tráfico y del transporte urbano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cambios en autobuses y tranvía

Uno de los principales cambios afectará al transporte público. Las líneas 5, 6, 7 y 10 de Tuvisa dejarán de prestar servicio en las paradas de Prado y Olaguibel 20 desde las 18.00 horas de hoy hasta las 08.00 horas del domingo 26.

En cuanto al tranvía, Euskotren mantendrá un servicio nocturno durante la noche del viernes al sábado con frecuencias de 30 minutos. Sin embargo, la circulación quedará interrumpida entre las paradas de Angulema y Parlamento a partir de las 23.00 horas de hoy.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Como consecuencia de esta medida, las distintas líneas finalizarán temporalmente su recorrido en esas estaciones hasta que el servicio pueda recuperarse el sábado, una vez concluido el paseíllo de blusas y neskas.

Restricciones en Mendizabala

La zona de Mendizabala también registrará importantes afecciones debido a la instalación de las atracciones y al desarrollo de las actividades festivas.

En Portal de Lasarte, entre Mendizabala y Maite Zúñiga, el estacionamiento permanecerá prohibido desde el 21 de julio hasta el 28 de julio. Además, se habilitarán espacios reservados para taxis y personas con movilidad reducida entre el paso de peatones de la Escuela Oficial de Idiomas y la calle Mendizabala.

La circulación también quedará restringida en Portal de Lasarte, entre Salvatierrabide y Maite Zúñiga, salvo para el vecindario de Mendizabala, taxis y vehículos autorizados con tarjeta de movilidad reducida.

Por su parte, el aparcamiento de Mendizabala continuará cerrado hasta el 12 de agosto, mientras que varios espacios de Maite Zúñiga permanecerán reservados para los feriantes durante el periodo festivo.

El Mercado Agrícola también modifica la circulación

Otra de las citas destacadas será el Mercado Agrícola organizado por la Diputación Foral de Álava en el entorno del campus universitario.

Con motivo de este evento, las calles Justo Vélez de Elorriaga y Tomás y Valiente permanecerán cerradas desde el 23 hasta el 25 de julio. Asimismo, se prohibirá estacionar en distintos puntos del paseo de la Universidad, la parte trasera del Archivo Municipal Pilar Aróstegui y las propias calles afectadas, salvo para los expositores autorizados.

Durante esos días, la calle Flandes perderá la salida hacia Tomás y Valiente, por lo que el acceso y la salida deberán realizarse por Comandante Izarduy.

El centro histórico será peatonal durante buena parte del fin de semana

El dispositivo municipal contempla además la peatonalización temporal de numerosas calles del Casco Medieval y del centro de Vitoria-Gasteiz.

Entre la tarde del viernes y la mañana del domingo permanecerán cerradas al tráfico vías como Portal del Rey, Nueva Fuera, Abrevadero, San Francisco o la cuesta de San Vicente.

También habrá restricciones en Olaguibel, San Antonio, Becerro de Bengoa, la plaza de la Virgen Blanca, Mateo de Moraza, Prado e Independencia, donde únicamente se permitirá el acceso en determinados casos, como el de algunos garajes.

Para facilitar la movilidad de los residentes, la calle Colegio de San Prudencio funcionará provisionalmente en doble sentido entre Francia y Nueva Fuera, facilitando así el acceso a los garajes de la zona.

Además, la calle Santa María modificará temporalmente su circulación para establecer un único sentido hacia Sociedad Bascongada, mientras que Fray Zacarías Martínez permitirá el paso desde la plaza Santa María hacia Correría.

El Ayuntamiento recuerda que los vehículos estacionados en las zonas afectadas podrán ser retirados por la grúa municipal si incumplen la señalización provisional.

El paseíllo de blusas y neskas provocará nuevos cortes

Las mayores restricciones llegarán durante la tarde del sábado 25 de julio con motivo del tradicional paseíllo de blusas y neskas, uno de los actos más multitudinarios de esta jornada festiva.

Entre las 16.45 y las 22.00 horas permanecerán cerradas al tráfico calles como Olaguibel, Fueros, Ortiz de Zárate, La Florida, Dato, Postas e Independencia, aunque en este último caso se mantendrá el acceso al aparcamiento de Dendaraba.

El recorrido oficial atravesará Olaguibel, Fueros, Ortiz de Zárate, La Florida y Dato, concentrando buena parte de la actividad festiva de la jornada.

Desde el Consistorio insisten en que la mejor opción para desplazarse esos días será utilizar medios sostenibles o el transporte público, además de seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del personal encargado de regular la movilidad. El objetivo es facilitar el desarrollo de las celebraciones y garantizar que los miles de asistentes puedan disfrutar del inicio del ambiente festivo con la mayor seguridad posible.