Maitena Berrueco 14 AGO 2026 - 15:59h.

Algunos hosteleros apuntan a que el menú del día está abocado a desaparecer

El zurito vasco, en peligro después de que algunos bares de Bilbao dejen de servirlo: "Quieren acabar con el poteo”

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BilbaoHasta hace relativamente poco tiempo era posible comer un primero, un segundo y un postre, con bebida y pan incluida, por un precio inferior a los 15 euros en muchos establecimientos hosteleros de Euskadi. Sin embargo, en las capitales vascas los menús del día se han ido encarecido hasta rebasar los 20 euros o incluso, han desaparecido de la oferta eclipsados por la carta, como única opción para los comensales: " A este paso el menú del día va a tender a desaparecer", argumenta Natxo López del restaurante KasKo, de Bilbao. El bar Antonio, un local donostiarra de toda la vida ante el que ahora hacen cola los turistas atraídos por su ya viral tortilla: "Cremosa y adictiva"

El menú del día es un tipo de menú, habitualmente ofertado los días laborables, es decir, de lunes a viernes donde el cliente puede elegir entre diferentes platos dentro de una oferta limitada. Cierto es que, muchos locales ofrecen cada vez un mayor número de opciones y que se trata de elaboraciones cada vez más cuidadas, lo que podría explicar, en parte, el encarecimiento.

“Los alquileres de los locales, el coste de la materia prima y el gasto energético”, son las razones que esgrime el proveedor Endika Romero para explicar la subida: “Por menos de 20 euros es imposible”.

"Carísimo"

Lo cierto, es que un paseo por el centro de Bilbao evidencia que el clásico menú del día económico está en vías de extinción, a precios no inferiores a 21,5, 21 o 20 euros. “Carísimo”, es la palabra que más se repite entre los viandantes, cuando se les pregunta su parecer sobre el coste de los menús del día, y culpan “al turismo” y “al encarecimiento del nivel de vida” de estos precios disparados.

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Los hosteleros se las ven y se las desean para que el precio no se dispare más allá de los 20 euros, “intentamos comprar lo mejor posible y no reducir las raciones” pero “si queremos seguir ofreciendo un menú excelente, no nos va a quedar más remedio que terminar subiéndolo”, algo que no han hecho en los últimos tres años en el restaurante KasKo, en Bilbao: “Es difícil seguir haciéndolo bien a por 20 euros”, insiste su responsable, Natxo López que advierte un cambio de tendencia, al menos en su local, “estamos notando que cada vez vendemos muchas más raciones de bar” y teme que de seguir así el menú del día esté abocado a la desaparición.

En el mítico restaurante Peña Athletic el Casco Viejo bilbaíno para degustar el menú del día hay que desembolsar 21 euros por comensal, a cambio, eso sí, “ofrecemos productos de buena calidad y comida casera, de toda la vida, que es lo que nuestrs clientes demandan”, explica Marta Castaño.

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En esto, como en casi todo, hay opiniones para todos los gustos y varios turistas británicos se felicitan de la oferta gastronómica y los precios, “de maravilla y mucho más barato que en Inglaterra”.