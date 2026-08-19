Maitena Berrueco 19 AGO 2026 - 14:03h.

Año tras año, el calor extremo ha ido adelantando la vendimia en Rioja Alavesa, desde octubre a agosto

Auguran que el adelanto provoque menos cantidad de uva recogida pero de una calidad excelente

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Vitoria-GasteizLa calma y el sosiego de un día cualquiera de agosto, en la apacible Villabuena de Álava se han visto rotos estos días por un traqueteo incesante. Algunos tractores, para sorpresa de propios y extraños, empiezan a transitar por el pueblo, con más bodegas por habitante del mundo, con los remolques cargados de racimos de uvas.

La vendimia ha empezado. “¡Pero si aún estamos a 19 de agosto!”, exclaman algunos sin dar crédito. Esta localidad no es una excepción, lo mismo ocurre en otros municipios de Rioja Alavesa.

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Sandra Bravo, enóloga y propietaria de la bodega 'Sierra de Toloño', confiesa que ella suele ser de las primeras en vendimiar todos los años, pero que nunca antes lo había hecho en agosto. "Se han puesto todos nerviosos", bromea en alusión al resto de viticultores. Su máxima es "la uva manda" y, según apunta, "está lista". "Queremos vinos frescos y la falta de lluvias provoca que pierda acidez, influye en el peso de la uva y aumenta el grado", explica.

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Año tras año, el calor extremo obliga a adelantar la vendimia, y esta de 2026 se perfila como la más temprana de la historia, hasta la fecha, por estas tierras, acostumbradas antaño a recoger la cosecha de las viñas hacia la festividad del Pilar, en octubre. De aquello, en esta comarca, hoy solo queda el recuerdo, pese a que solo han pasado 20 años.

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"Las viñas bonitas y el vino excelente"

Dos décadas en las que las cosas han cambiado mucho. "Si antes octubre era el mes fuerte del tinto, ahora lo es septiembre", señala Sandra que, precisamente, terminará de vendimiar a finales de ese mes, "tengo viñas en Rivas de Tereso y allí suele ser super tardío".

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Las viñas lucen para estas fechas en su máximo esplendor, las cepas cargadas de racimos maduros, evidencian que la escasa humedad durante el verano ha evitado que proliferen bacterias y hongos que enfermen la planta. "Ha sido un año super sano y casi no ha sido necesario hacerles ningún tratamiento, la calidad del vino va a ser excelente". Rioja Alavesa es una zona "fresca" y las viñas, pese a la escasez de lluvias estivales, están "super bonitas", aunque "hacia Elciego ya hay alguna que está sufriendo", apunta Sandra Bravo.

Madrugón y jornada continua, contra el calor

En agosto, las primeras bodegas ya faenan a pleno rendimiento y no es raro ver a temporeros con el corquete en la mano, recogiendo de las vides el fruto de todo un año de trabajo. Precisamente, la falta de mano de obra es una de las cuestiones que más preocupan en Rioja Alavesa, ya que muchos de los vendimiadores aun están en plena recogida de la pera. La Unión Agroganadera de Álava, UAGA, prevé que, a partir del 24 de agosto, la demanda de trabajadores se agudice: "Cada vez hay menos gente dispuesta a trabajar en el campo y además, antes era más escalonado y empezaban a faenar en la Rioja Baja y luego iban subiendo, pero ahora coincide la vendimia en los dos sitios", relata.

El calor no solo implica una modificación en las fechas de la recogida de uva, sino que provoca una reducción en la cantidad de kilos: "La falta de lluvia en estas últimas semanas hace que la uva tenga menos jugo", por lo que "hubiera venido bien que lloviera algo". También un cambio en los hábitos de trabajo, "hoy con el calor que hace hemos hecho jornada continua, a las 7 de la mañana estábamos en el campo y a las 13 horas hemos parado, hay que cuidar a la gente", concluye.