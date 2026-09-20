Maitena Berrueco 20 SEP 2026 - 13:19h.

Amvisa llama a la calma y explica que la razón es el elevado contenido en minerales del agua que llega del embalse

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Vitoria-GasteizQue un gesto tan sencillo como que abrir un grifo, nos va a dar acceso al agua potable, se haya vuelto tan cotidiano que prácticamente, se de por hecho, se repite en otros ámbitos como por ejemplo con electricidad que, hasta que no se sufre un apagón y se corta el suministro, no somos conscientes de que hasta que punto dependemos de ella en nuestro día a día.

La preocupación ha cundido entre algunos vitorianos que estos días han percibido que el agua cristalina, que normalmente sale de sus grifos, ha adquirido en las últimas horas, un tono amarillento. “Lo del color lo hemos notado al irle a bañar al niño que la bañera no se veía blanca sino amarillenta”.

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Para confirmar este extremo, el resto de los sentidos les advertían que no solo el color no era el habitual, sino que además “al ir a ducharnos, olía bastante a cloro” y por si no fuera suficiente, “tiene un sabor raro”.

El cambio de color y sabor tiene explicación

Con la vista, el olfato y el gusto en alerta, ha cundido el miedo entre algunos vecinos que se preguntaban si su consumo era apto o por el contrario, era preferible no consumirla. Los más previsores ya advertían de que “yo por si acaso he comprado una garrafa de agua”.

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Amvisa, la empresa pública que gestiona el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua en el municipio de Vitoria ha llamado a la calma: “No es para nada perjudicial para la salud”. En respuesta a la preocupación generada en algunos vitorianos, a través el Buzón del Ciudadano, les confirmaba que “el agua es apta para el consumo” y que “pueden utilizarla para todo con total normalidad”.

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En cualquier caso, Amvisa no niega los cambios en el color del agua, más amarillenta, ni en el sabor. La razón, según explican es que el agua viene de embalse y “llega con un contenido mineral mucho más alto de lo habitual” y, en consecuencia, “esto se nota en el agua que está en la red”. Para concluir, la empresa municipal adelanta que se están modificando los tratamientos que se le hacen al agua para que “en breve vuelva a tener el aspecto habitual”.