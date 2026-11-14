Maitena Berrueco 14 NOV 2026 - 06:30h.

María Ortiz, de 82 años fue diagnosticada hace 34 años mientras que a Izaskun Bermejo se lo detectaron en 2023

A Monserrat le detectaron cáncer de mama con 36 años tras dar a luz a su hijo: "Pensaba que no iba a recordar a su madre"

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San SebastiánEste domingo 15 de noviembre, la asociación Katxalin, de apoyo a mujeres afectadas de cáncer de mama y/o ginecológico, organiza en Donostia su decimosegunda edición de la Marcha Solidaria, a favor de la investigación. Hoy, dos de las mujeres que integran esta asociación comparten su testimonio sobre la enfermedad. Son María e Izaskun, ambas diagnosticadas de cáncer de mama con casi tres décadas de diferencia: "La ciencia ha avanzado mucho en estos años", pero "hace falta investigación y recursos", coinciden ambas.

La guipuzcoana María Ortiz fue diagnosticada de cáncer de mama hace 34 años, los mismos que lleva en la asociación Katxalin. A punto de cumplir 83 años, es la más veterana y recuerda con nitidez el momento en el que ella misma se detectó un bulto mientras estaba en la ducha. Aún tuvo que esperar dos meses al diagnóstico, "porque antes las cosas eran distintas", al que poco después siguió una operación en la que le extirparon la mama, que nunca quiso reconstruirse.

María, que es la séptima mujer de su familia en sufrir cáncer de mama, encontró en su marido y sus hijos el sostén que le permitió superar el bache emocional que sucedió al diagnóstico y la intervención quirúrgica. A partir de ese momento, su único secreto para seguir adelante ha sido ser una persona positiva y mantenerse activa: “Casi desde el principio, me busqué un trabajo como modista y salir de casa me vino bien”, recuerda.

"No oculto que he tenido que cáncer"

Ella nunca ha ocultado su enfermedad, “en Lasarte, de donde soy, todo el mundo que me conoce sabe que he tenido cáncer”. Pese a aquel diagnóstico y a que años más tarde, le detectaron un cáncer de útero, siente que ha tenido suerte, “no he tomado pastillas y tampoco se me cayó el pelo tras las seis sesiones de quimio”. Lo que nunca ha podido controlar es el “miedo” a las revisiones, como cuando el año pasado le hicieron la última.

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Durante estas más de tres décadas, desde el diagnóstico, ella siempre ha contado con el apoyo de su familia, en especial de su marido, al que acaba de perder hace un par de meses. Sólo cuando habla de él se le quiebra la voz a esta guipuzcoana que recuerda como su pareja y padre de sus hijos siempre le repetía: “Tú eres la misma, con un pecho o con dos”. Ahora asume con resignación que “me tengo que acostumbrar a vivir sola”. Lo hace, como es ella, manteniendo un estilo de vida activo en el que compagina dar clases gratuitas de costura en centros cívicos con acudir a Pilates y practicar gimnasia, “el ejercicio ha sido el mejor antídoto contra la depresión”, insiste.

De ese bajón emocional, sabe bien, Izaskun Bermejo, otra guipuzcoana de 50 años a la que en 2023 una revisión ginecológica rutinaria le cambió la vida. Mientras estaba en la camilla, recuerda, que sintió “esa vibra que me decía que algo iba mal”. Su primer pensamiento fue para sus hijas, que entonces tenían 11 y 15 años, y para su marido. “Aquel primer día fue horroroso, recuerdo las lágrimas de la mayor”, relata. Nunca se había imaginado que algo así le tocaría a ella, pero pasó y “no me queda otra que seguir adelante”.

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En la asociación Katxalin, “junto a mis chicas” ha encontrado a otras mujeres que han pasado por la misma enfermedad, que han vivido lo mismo y la entienden. Con ellas comparte parte de su rutina de ejercicio, “hago Pilates, Tonificación y Yoga, entre otras cosas”.

La depresión tras el cáncer

A Izaskun la operaron, recibió sesiones de quimioterapia y tiempo después, al contrario que su compañera María, sí ha optado por reconstruirse el pecho. Hoy está “limpia”, aunque reconoce que continuar con el tratamiento hormonal es “duro” y que siente pavor a que “se pueda repetir”. Hace tres años, su diagnóstico de cáncer de mama le “paró la vida” y, pese a que, nunca ha pensado “de ésta me voy” sino al contrario, “voy a salir, me lo han cogido a tiempo”, el proceso no ha sido sencillo y “ver a compañeras que se quedan en el camino ha sido un mazazo”.

Todo ello, le ha llevado a pasar ahora por un bache emocional, “lucho contra una depresión”, pero tampoco en esto está sola. “Mi marido siempre ha estado al pie del cañón, encargándose, cuando yo no he podido hacerlo, de nuestras hijas, del trabajo, la casa. Le debo el todo, ¡Cuánto amor hay aquí!”, dice emocionada.