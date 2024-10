Una octogenaria de Ourense lleva a juicio a su exmarido, nonagenario, por no pasarle la pensión: “Vivo de lo que me dan mis hijos”

Mientras él se defiende que incurrió en el impago porque “su situación económica empeoró”, al asegurar su abogado que “cobra 695 euros al mes y paga más de 500 en medicación”, la acusación opina que el investigado “sí tiene medios” y que “no paga porque no quiere, no porque no pueda”, y sostiene que el nonagenario dispone de bienes e incluso llegó a cobrar una importante cantidad de dinero justo antes de que se detectaran los impagos.