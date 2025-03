El marisqueo gallego no está pasando por un buen momento y no hablamos solo de ahora. En los últimos cuatro años han recogido un 93% menos de berberecho y un 86% menos de almeja , lo que suma pérdidas de casi 45 millones de euros . Estos son algunos datos del balance que ha hecho la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.

Pero esto no es todo, también hay que sumar la falta de relevo generacional. El marisqueo registra la peor cifra de empleo de su historia y no ayuda que los jóvenes no quieran dedicarse a esta profesión.