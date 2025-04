La madre ha explicado que, cuando empezó a cambiar el carácter de su hija, la familia vivió "un infierno" porque la chica no contaba nada y se limitaba a "encerrarse", llegando incluso a intentar quitarse la vida. "Se me estaba muriendo, no sabíamos qué le pasaba", ha lamentado, y ha añadido que una vez que la joven se decidió a contar lo que le estaba ocurriendo, pusieron denuncia en la Comisaría, "y empezó otro infierno".