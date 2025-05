El patrón del pesquero ha sido denunciado por varias infracciones de la Ley de pesca. Por un lado no se cumplimentó de manera correcta el Diario de Abordo, (DEA), al no declarar la captura de al menos 18 ejemplares de cetáceos izados en la red ya sin vida. También incumplió la orden APA/1200/2020, al no mantener los ejemplares de cetáceos muertos a bordo para su entrega en tierra para análisis científico, teniendo la embarcación capacidad para ello. La normativa es estricta en este aspecto y obliga a los pesqueros a mantener los ejemplares a bordo hasta llegar a puerto, algo que los tripulantes de esta embarcación no hicieron, ya que se deshicieron de los delfines lanzándolos de nuevo al mar.