El Campus de Ferrol se adelanta a la reforma de la Ley Antitabaco, prohibido fumar en todo el centro

FerrolCada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Y este año, Ferrol será un referente. El recinto del Campus Industrial de la Universidade da Coruña (UDC) ya está señalizado como Espacio Sin Humo, gracias a la colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Por primera vez, todo el campus queda libre de tabaco y dispositivos de vapeo, al integrarse en un único espacio los siete puntos que ya tenían esta distinción.

Durante la jornada que se dedicó a la visibilización de esta iniciativa se instalaron banderolas informativas, vinilos y mesas con material divulgativo.

No se sancionará a quién no cumpla la normativa, pero se le invitará a abandonar el hábito

Hasta ahora, por ley, estaba prohibido fumar en todos los centros y aceras circundantes y, como novedad, se suma el resto del Campus. Tal y como recuerda la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidade Social, Ana Ares, esta recomendación “trata de educar a la gente, de promocionar la salud y de hacer un Campus Sin Humo con la colaboración de todo el mundo”.

Asimismo, explica que no se castigará a quien no cumpla con la normativa con sanciones económicas ni tampoco académicas, pero sí “se le informará y se le invitará a abandonar el hábito, a no ser que sea reiterativo que se le hará llegar otro tipo de aviso”.

Esta medida forma parte del convenio de colaboración firmado en 2023 entre la UDC y la AECC que pretende fomentar hábitos de vida saludables entre el alumnado, profesorado y el personal de administración y servicios.

A partir de septiembre, se expandirá a otras áreas universitarias como Oza, Riazor, Bastiagueiro y Reitoría, todas ellas en A Coruña. Y una vez analizada la experiencia en estas zonas reducidas, está previsto que entre enero y febrero de 2026 se sumen Elviña y A Zapateira.

Sanidad va a reformar la Ley Antitabaco

El Campus de Ferrol se adelanta de esta manera a las restricciones que quiere poner en marcha en Ministerio de Sanidad. El Gobierno quiere ampliar los espacios libres de humo más allá de las terrazas de bares y restaurantes o las marquesinas de autobús.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que va a prohibir fumar en los vehículos de uso laboral como las furgonetas de reparto, las instalaciones deportivas, las piscinas de uso colectivo al aire libre, discotecas al aire libre y también en los campus universitarios.

García ha recordado que el tabaquismo causa el 30% de los cánceres y que la reforma de la Ley Antitabaco “será lo más ambiciosa posible.” El Real Decreto que desarrolla esta regulación ya ha sido remitido al marco europeo para su evaluación y alegaciones.

