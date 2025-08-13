Yolanda Menadas 13 AGO 2025 - 13:39h.

La jornada de protesta concluirá con una manifestación en Vigo que partirá de la Farola de Urzaiz

La trabajadora social asesinada en O Porriño había intentado renunciar por acoso en la vivienda donde murió

PontevedraEn O Porriño, el silencio se ha roto este miércoles con gritos de “Menos discursos y más recursos” y “Atención decente para dependientes”. Compañeras de Teresa de Jesús Rodríguez, la trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) asesinada a finales de julio, presuntamente por el marido de la anciana a la que cuidaba, se concentraron frente al ayuntamiento para exigir que nadie más tenga que entrar sola en una casa sin saber si saldrá con vida.

La protesta forma parte de la jornada de huelga convocada por la CIG en todo el SAF gallego, con concentraciones en decenas de ayuntamientos y una manifestación central en Vigo esta tarde. El sindicato denuncia que la administración actuó con “improvisación” y “desdén” hacia las trabajadoras.

“Teresa no merecía este tratamiento”, denunció la responsable de Mujer de la CIG en O Porriño, Mercedes Domínguez. Explicó que, pese a que la huelga se convocó el 31 de julio, “en 15 días la administración no hizo ningún movimiento”. Según la CIG, hasta el lunes “no había casi ayuntamientos” con servicios mínimos fijados, que además no fueron negociados con el comité de huelga. En la mayoría de los casos, se impuso que el 100% de la plantilla acudiese a trabajar, impidiendo de facto participar en las concentraciones.

Una llamada de atención

El sindicato insiste en que esta protesta es, ante todo, un acto de solidaridad con la familia de la víctima, pero también una llamada de atención para que las administraciones garanticen la seguridad de las trabajadoras del sector. “La muerte de Teresa tiene que marcar un antes y un después. No podemos seguir entrando solas en domicilios sin protocolos claros de protección”, denunció una representante de la CIG.

El caso de O Porriño, que ha conmocionado a la comunidad, ha reabierto el debate sobre las condiciones laborales y la falta de medidas de seguridad en un servicio considerado esencial. Según la CIG, el “clamor social” debe convertirse en avances reales para un colectivo que, dicen, lleva años reclamando cambios.

Todavía no se ha valorado el riesgo real que existe en los domicilios

Desde la CIG han pedido sentarse a negociar medidas de prevención y seguridad para las empleadas del SAF, que siguen acudiendo a casas de particulares “sin haber hecho una valoración previa del riesgo real” de cada domicilio.

La jornada de protesta concluirá a las 17.30 horas con una manifestación en Vigo que partirá de la Farola de Urzaiz hacia la Delegación de la Xunta.