La consternación y el duelo se extienden en León, donde hoy, en el municipio de La Bañeza, se ha celebrado el funeral por la muerte de Abel Ramos, joven de 35 años afectado por las llamas del incendio que se inició en Zamora y atravesó la provincia adentrándose en León. El rito de despedida, además, se ha convertido igualmente en un acto en recuerdo de su primo Jaime Aparicio, cuyo fallecimiento en las mismas circunstancias ha sido confirmado hoy, al no superar las graves quemaduras sufridas cuando ambos combatían las llamas.

Ha sido a primera hora de la mañana cuando la Junta de Castilla y León ha informado de su muerte, explicando que se encontraba junto al primer fallecido, su primo, luchando como voluntarios contra el fuego en Nogarejas (León) después de que se extendiesen las llamas que fueron declaradas en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda.

Ingresado inicialmente en el Complejo Hospitalario de León, en estado crítico y con el 85 por ciento de su cuerpo quemado por las llamas, Jaime Aparicio, de 37 años, finalmente fue trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid, donde finalmente ha muerto al no poder superar las lesiones causadas por el fuego.

Los vecinos, desconsolados por la muerte de ambos luchando contra las llamas

Este jueves, en la Plaza Mayor de La Bañeza, se han congregado más de 2.000 vecinos de la comarca para despedir a Abel Ramos en un multitudinario funeral que ha comenzado con varios minutos de aplausos a la llegada del féretro, en un ambiente de pesar y conmoción al tener reciente también la confirmación de la muerte de su primo en las mismas circunstancias.

El funeral ha iniciado con el féretro colocado en el atrio de la iglesia de Santa María, para facilitar la participación de quienes han llenado la plaza.

Los asistentes han hecho un pasillo por el que han pasado tres coches fúnebres, dos que portaban flores y un tercero con el féretro de Abel Ramos, cuyo funeral ha proseguido después en el interior del templo.

Abel Ramos, un apasionado de las motos muy querido en el pueblo

En el exterior de la iglesia los vecinos lloraban la pérdida del joven empresario de la comarca, que tenía una empresa de construcción y que era un apasionado de las motocicletas, lo que le llevó a ser vicepresidente del Motoclub de La Bañeza.

"Una buena persona. Demasiado buena, si no hubiera sido buena no le habría pasado esto", lamentaban algunos de los asistentes, al tiempo que destacaban que "siempre estaba involucrado en las actividades que se desarrollaban en la Bañeza", como la organización del Gran Premio de Velocidad del pasado fin de semana.

Como consecuencia de las trágicas circunstancias que vive la comarca, el Ayuntamiento de La Bañeza ha suspendido casi todos los actos festivos previstos para hoy y ha trasladado su pésame a la familia y amigos de ambos.