25 AGO 2025 - 14:35h.

El joven se estaba bañando en una zona tranquila de la playa fluvial cuando fue rescatado inconsciente

Muere un niño de 14 años tras saltar al agua desde el muelle de Aguete, en Marín

PontevedraEl joven de 18 años que fue rescatado el pasado sábado en una playa fluvial en Ponte Sampaio, entre Pontevedra y Soutomaior, ha salido de la UCI del hospital pontevedrés donde permanece ingresado, y su evolución es positiva.

El joven fue rescatado inconsciente en la playa fluvial y tuvo que ser ingresado en la UCI del Hospital de Montecelo, de Pontevedra, debido a la gravedad de su estado. Según fuentes hospitalarias, ahora su evolución es positiva por lo que ya ha sido trasladado a planta y podría recibir el alta esta misma semana.

Los servicios de emergencia fueron alertados este sábado pasadas las 13,00 horas. La socorrista de la playa fluvial de Ponte Sampaio, avisó al 061 que había sacado del agua a un chico de unos 18 años, que se encontraba inconsciente, aparentemente tras sufrir una indisposición. Tras iniciar la maniobra de reanimación en la misma playa, los sanitarios del 061 lograron estabilizarlo y lo trasladaron al hospital de Montecelo, donde ingresó con pronóstico grave

Tres accidentes con jóvenes bañistas en Pontevedra en las últimas semanas

El suceso ocurrió en una zona tranquila del río Verdugo, solo dos días después del último accidente, vinculado con jóvenes bañistas en el área de Pontevedra. El pasado jueves fallecía un menor de 14 años en Marín, tras tirarse al agua desde el muelle de Aguete.

El mismo día, también se conocía el fallecimiento de otro joven, en este caso de 16 años que permanecía ingresado desde el pasado 11 de agosto en un hospital de Pontevedra tras lanzarse al río Lérez.

A la triste lista se suma el fallecimiento de otro bañista, menor de edad, el pasado mes de julio, en Catoira, tras lanzarse al agua desde una zona alta, en la laguna de Pedras Miúdas, donde estaba prohibido el baño.