Patricia Martínez 26 AGO 2025 - 14:14h.

La mala mar de esta noche pudo hacer que el barco se soltara de su amarre y llegara hasta la playa

Un remolcador intentará retirarlo cuando la marea suba y las condiciones mejoren

NigránLos bañistas más madrugadores que esta mañana se paseaban por Playa América, en Nigrán, fueron los primeros sorprendidos por una curiosa imagen: un enorme barco apareció varado en la orilla de la playa.

Todo apunta a que el mar de fondo de esta noche hizo que la embarcación, que pasa parte el verano amarrada en un muelle cercano, se soltara de su amarre y acabara atrapada en la arena, coincidiendo con la marea baja. Su patrón y propietario, que era el único tripulante, intentó sin éxito devolverlo al mar, pero le fue imposible. Se solicitó entonces la asistencia del servicio de Gardacostas de Galicia, que se desplazaron hasta Nigrán con varios agentes y una patrullera, pero por la marea baja ha hecho imposible que pudiera ser remolcado hasta ahora.

Para preservar la integridad del barco, han decidido esperar a la subida de la marea para intentar de nuevo retirarlo de la orilla.

Cientos de curiosos no se han perdido la sorpresa en la orilla

Con el avance de la mañana, han sido cientos los curiosos que se han acercado para ver más de cerca este barco que además es toda una joya de la ingeniería naval. Se trata del "San Esteban", conocido como "el vaporín" ; se trata del barco de acero en activo más antiguo de España, construido en 1902.

Este histórico barco a vapor y que ahora se mueve con un motor diésel ha sido la estrella de la jornada de playa para muchos bañistas y turistas que han aprovechado su presencia para llevarse una foto del curioso recuerdo. La embarcación fue utilizada como pesquero en sus primeros años de vida y luego pasó a funcionar como barco remolcador. Tras ser restaurado en 2003 , ahora es propiedad de una empresa gallega.

Durante toda la mañana, bañistas, curiosos no le han quitado ojo al barco, que ha permanecido inmóvil, encallado en la orilla, mientras desde el Concello de Nigrán y Gardacostas de Galicia se gestionaban los futuros movimientos para poder retirarlo del arenal.