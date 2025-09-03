Patricia Martínez 03 SEP 2025 - 12:13h.

El buque de bandera mauritana comenzó a arder el pasado lunes por la tarde

En su interior acumula unos 20.000 litros de gasoil, lo que ha activado las alarmas para desplegar medidas anticontaminación

Ribeira, A CoruñaTras casi dos días ardiendo, el buque de bandera mauritana Awadi, atracado en el puerto de Ribeira corre el peligro ahora de hundirse, lo que ha obligado a reforzar las medidas anticontaminación en el muelle. Se han desplegado barreras anticontaminación alrededor del buque, de 50 metros de eslora, y los responsables lo mantienen vigilado en todo momento, mientras evitan que el agua contaminada, acumulada en el interior del barco, salga al exterior.

La prioridad de los equipos que trabajan en el muelle, coordinados desde Portos de Galicia, es sofocar el incendio, pero también evitar el hundimiento del buque y la contaminación de la zona.

El amplio dispositivo desplegado en el puerto de Ribeira trabaja para sofocar totalmente el fuego en la embarcación, propiedad de un armador gallego, y que acumula en el interior 20.000 litros de gasoil. Los bomberos y equipos de emergencia mantienen el barco refrigerado para que no se reavive el fuego, que arrancó el pasado lunes por la tarde. Tras más de 40 horas ardiendo, las llamas se dan ya por controladas, pero los trabajos son constantes para evitar zonas calientes.

La prioridad es evitar que el agua contaminada del interior del barco salga al muelle

A última hora de este martes, se detectó una acumulación de agua en la bodega del barco y como comenzaban a verterse aguas contaminadas al mar, esto obligó a frenar el proceso de achique. La principal hipótesis de los técnicos del operativo es que la gran cantidad de agua acumulada en la bodega es la que está provocando el escoramiento del barco. Para subsanar esta situación y minimizar el peligro de contaminación, se prevé buscar una empresa que pueda achicar el agua contaminada y los líquidos del interior del barco hacia tierra.

Mientras continúan los trabajos en el puerto, el Concello de Ribeira ha recomendado a los vecinos a través de sus redes sociales, evitar la zona del puerto comercial, para facilitar los trabajos de los equipos que están en la zona, y también para intentar evitar el contacto directo con el humo, aconsejando a los vecinos que viven en las zonas más cercanas al puerto, que mantengan las ventanas cerradas de sus viviendas.