Ayudas de hasta 500 euros: el bono Concilia Familia ya puede solicitarse en Galicia
El bono Concilia beneficiará a padres trabajadores que residan en Galicia con hijos de entre 4 y 13 años
Como novedad este año el bono cubrirá el 100% de los servicios de conciliación en casos determinados
A partir de hoy, las familias gallegas ya pueden solicitar una nueva edición del Bono Concilia Familia, una ayuda económica impulsada por la Xunta de Galicia con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar. Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG) en su publicación, en la que se detallan los requisitos, cuantías, documentación necesaria y novedades del programa.
Este bono está destinado a ayudar a madres y padres que trabajan y que, en determinados momentos, necesitan apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas por motivos puntuales como enfermedades, obligaciones laborales o durante los períodos de vacaciones escolares.
Una ayuda clave para la conciliación familiar
En su edición anterior, correspondiente al año 2024, este programa benefició a más de 15.000 familias gallegas, lo que evidencia su utilidad y alcance. Para esta nueva convocatoria, la Xunta de Galicia ha destinado un presupuesto superior a 2,5 millones de euros, y el plazo para solicitar la ayuda permanecerá abierto hasta el próximo 7 de octubre.
Cuantías del Bono Concilia Familia
Las ayudas económicas se distribuyen de la siguiente manera:
- Hasta 500 euros por familia para la contratación de una persona que preste atención a domicilio.
- Hasta 200 euros por persona para cubrir los gastos de servicios de conciliación como:
- Ludotecas
- Campamentos
- Espacios de ocio y actividades para niños y niñas
En términos generales, la ayuda cubrirá hasta el 75% del coste del servicio contratado por la familia.
Novedades en esta convocatoria: hasta el 100% en casos especiales
Como principal novedad de esta edición, el Bono Concilia Familia podrá cubrir hasta el 100% del servicio contratado (dentro de los límites establecidos), en los siguientes casos:
- Familias numerosas
- Familias monoparentales
- Familias acogedoras o con guardia con fines adoptivos
- Familias en las que uno o varios hijos tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33%
- Familias víctimas de violencia de género
Esta ampliación del porcentaje cubierto responde a la voluntad de la Xunta de reforzar el apoyo a las unidades familiares que presentan mayores dificultades para compaginar la vida laboral y personal.
¿Qué actividades y situaciones cubre el bono?
El Bono Concilia está diseñado para ayudar a sufragar los gastos derivados del cuidado infantil en situaciones como:
- Vacaciones escolares, cuando los niños y niñas no tienen clase y los progenitores trabajan
- Enfermedades de los menores, que impiden que asistan a clase o actividades habituales
- Enfermedad del cuidador habitual, que impide que este pueda hacerse cargo de los menores
- Obligaciones laborales o de formación de los progenitores que dificulten el cuidado
- Cuidado de familiares hasta segundo grado de parentesco, en situaciones puntuales
Requisitos para poder solicitar el Bono Concilia Familia
Para acceder a esta ayuda, se deben cumplir los siguientes requisitos básicos:
- Residencia en Galicia.
- Tener hijos o hijas de entre 4 y 13 años (nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2021).
- Que ambos progenitores trabajen durante el período en el que se solicita la ayuda. En el caso de familias monoparentales, se requiere que trabaje al menos uno de los miembros.
Documentación necesaria para la solicitud
La documentación a presentar varía según el tipo de servicio que se contrate:
Si se trata de campamentos, ludotecas u otros servicios autorizados de conciliación:
- Facturas originales en las que se indique el día y las horas en que se prestó el servicio.
- Comprobantes bancarios que acrediten el pago del servicio.
- Justificación documental de la situación puntual que da derecho a solicitar la ayuda (por ejemplo, justificante de vacaciones escolares, enfermedad, etc.).
Si se contrata a una persona empleada del hogar o se amplía un contrato preexistente:
- Contrato de trabajo detallado, donde se especifiquen claramente:
- El período de contratación
- El objeto del contrato
- El horario exacto de prestación del servicio
- Justificantes bancarios del pago del salario
- Acreditación del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social
Un impulso a la conciliación para las familias gallegas
El Bono Concilia Familia se presenta, un año más, como una herramienta fundamental para muchas familias gallegas que necesitan apoyos concretos para conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos e hijas. Además, la ampliación del porcentaje subvencionado hasta el 100% para familias en situaciones vulnerables refuerza el carácter inclusivo y social de esta medida.
Las solicitudes podrán presentarse desde este lunes y hasta el 7 de octubre, una fecha clave para quienes deseen beneficiarse de esta ayuda en los últimos meses del año.