Alberto Rosa 18 SEP 2025 - 17:27h.

Un matrimonio que estuvo en el restaurante en 1975 ha vuelto al local con la cuenta de aquella comida

El cartel viral de un restaurante de Pontevedra reclamando buenos modales: "Han llegado a lavarse los pies en la terraza"

Santiago de Compostela es una ciudad muy visitada, destino incansable de peregrinos y turistas que ofrece una enorme oferta cultural, histórica y, como no, gastronómica. Uno de los restaurantes más icónicos de la capital de Galicia es el restaurante San Jaime, ubicado en la praza de Fonseca, a 100 metros de la Catedral.

Este conocido establecimiento ha vivido un emotivo reencuentro con la historia, que ha emocionado a sus dueños, gracias a la visita de una familia que acudió con una cuenta del año 1975 de ese restaurante y que aguardaban a buen recaudo.

“16 de septiembre de 1975. Ese día, la familia Estrada Sensat comió en San Jaime y guardó el ticket durante 50 años. Hoy, medio siglo después, tenemos la suerte de volver a compartir esta historia con ellos”, ha escrito el restaurante en sus redes sociales, junto a una fotografía de dicha cuenta.

El matrimonio había estado en Santiago en 1975 durante su viaje de novios y aprovecharon para hacer una parada en el San Jaime. Medio siglo después, los Estrada Sensat han vuelto con su familia al mismo sitio.

Una anécdota que los dueños del restaurante han querido compartir en las redes sociales, mostrando su emoción y agradecimiento. “Gracias por ser parte de nuestra historia y por recordarnos que San Jaime es, sobre todo, momentos que permanecen”, han escrito en la publicación de la cuenta.

Algunos usuarios han reaccionado a la historia con diversos comentarios alabando al restaurante y su historia. “Ese restaurante era de mi abuelo en esa época. Qué bonito recuerdo”, escribe una usuaria, entre comentarios de “estupendo restaurante” o “se come de maravilla”. Como curiosidad, el ticket de 1975 muestra lo que comió el matrimonio aquel día, como unas gambas a la plancha, ensalada, cigalas o fruta. En total, 651 pesetas.