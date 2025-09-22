Patricia Martínez 22 SEP 2025 - 13:28h.

En el interior había cientos de jóvenes hacinados con las salidas bloqueadas y sin personal de seguridad suficiente

Los agentes comprobaron que habían vendido 350 entradas para un local con aforo para 198 personas

LugoLa Policía Local de Lugo llevó a cabo una intervención de urgencia este pasado fin de semana, en un establecimiento de ocio nocturno situado en la Plaza de Augas Férreas, de la ciudad, por el riesgo inminente para la seguridad de los asistentes a una fiesta de estudiantes, organizada en un pub.

Los agentes detectaron “graves infracciones en materia de seguridad que ponían en riesgo concreto e inminente la integridad física de las personas congregadas”. Por ello, decidieron desalojar la fiesta universitaria, dado el “peligro inminente” que suponía para los cientos de asistentes.

El operativo se inició tras una llamada al 092 alertando de una situación preocupante en el acceso al local, donde había cientos de jóvenes en el interior, y también apiñados en el exterior esperando para acceder, una situación que generaba gran inseguridad entre los presentes y que obligó a impedir el acceso a más personas y desalojar progresivamente el interior para garantizar la seguridad.

Una única salida saturada y sin personal de seguridad suficiente para controlar la aglomeración

En el semisótano del local, los agentes encontraron decenas de personas hacinadas, sin posibilidad de una evacuación fluida, con una única escalera de acceso y una salida completamente saturada, lo que podría haber generado un episodio trágico en caso de emergencia. Además, observaron que el espacio disponible estaba aún más reducido por la presencia de una mesa de DJ mal situada en su interior, y que no se contaba con medidas organizativas suficientes, ni personal de seguridad capacitado para gestionar tal aglomeración.

Durante la inspección, loa agentes desplazados también constaron que el evento había sido promocionado mediante la venta anticipada de entradas entre el alumnado de la Facultad de Veterinaria, detectándose presuntamente numeraciones superiores a las 350 entradas vendidas para un local cuyo aforo máximo autorizado es de 198 personas, según la licencia de actividad, por lo que se habría duplicado prácticamente el aforo permitido del establecimiento.

Aglomeraciones peligrosas también en la calle

Esta situación no solo desbordó al propio establecimiento, sino que provocó la invasión de la vía pública por parte de los asistentes, obligando a la Policía Local a establecer un operativo de regulación en los alrededores para evitar accidentes, ya que varios jóvenes permanecían en la calzada consumiendo bebidas proporcionadas desde el propio local en vasos de plástico, una práctica no autorizada, y que fue denunciada.

Además, el personal del local obstaculizaba el acceso con mesas improvisadas, dificultando las vías de entrada y salida y aumentando todavía más los riesgos. Durante la inspección se solicitó la documentación correspondiente a terrazas y actividad, sin que el responsable del local pudiera presentar ninguna autorización válida en ese momento.

Los organizadores se enfrentan a graves sanciones

Según apunta la Policía Local, esta intervención "evitó una situación de consecuencias potencialmente fatales, priorizando en todo momento la seguridad de los asistentes” y aplicando los principios de la Ley 10/2017 de Espectáculos Públicos de Galicia, que permite suspender el acceso y promover el desalojo inmediato del local para garantizar la seguridad.

Los organizadores de la fiesta se enfrentan ahora a varias sanciones por las graves infracciones detectadas, entre las que destaca el exceso de aforo, la insuficiencia en las medidas de evacuación, la ausencia de documentación, la venta excesiva de entradas, la ocupación de la vía pública con riesgo para la circulación y obstrucción de accesos y salidas del establecimiento, entre otras.