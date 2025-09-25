Patricia Martínez 25 SEP 2025 - 12:59h.

El agresor acudió indignado al centro de salud, tras un error informático en el sistema de llamadas

Los profesionales se concentraron este jueves ante el centro de salud para mostrar su apoyo a los compañeros

Compartir







Carballo, A CoruñaLa Junta de Personal del área sanitaria de A Coruña-Cee ha denunciado una nueva agresión a trabajadores de un centro sanitario, en este caso ocurrida en el centro de salud de Carballo, que se suma a las decenas denunciadas en lo que va de año. Según han trasladado los representantes de los trabajadores sanitarios, un error informático en el sistema de devolución de llamadas provocó que un usuario acudiese al centro, indignado, para reclamar. El hombre acabó agrediendo a las profesionales de servicios generales, situadas a la entrada del centro.

La gerencia del centro confirma que "hubo una reclamación realizada por los cauces internos y será respondida por esos mismos cauces internos".

La Junta de Personal denuncia en un comunicado que "este nuevo suceso se suma a la preocupante escalada de agresiones que venimos denunciando reiteradamente y que muestra la falta de protección de los y las profesionales", y reitera de nuevo la "ausencia de personal de seguridad en los centros" lo que, añade, "deja a trabajadoras y trabajadores en situación de inseguridad constante".

PUEDE INTERESARTE Sanidad recomienda utilizar paracetamol para el dolor y la fiebre durante el embarazo

Los trabajadores señalan que en el caso concreto del centro de salud de Carballo, por la cantidad de población que recoge, su distancia respecto a la ciudad, y sus propias características organizativas, “resulta imprescindible la incorporación inmediata de personal de seguridad” apuntan.

Pendientes de la implantación de dispositivos de aviso

Del mismo modo, han vuelto a pedir la implantación de dispositivos de aviso inmediato, que nos se limiten a los botones instalados en los ordenadores, que existen actualmente, para que cuando una agresión esté a punto de producirse, o se de una situación demasiado tensa, el profesional pueda alertar al resto de compañeros del centro.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La gerencia sanitaria de A Coruña ya anunció hace meses que se estaba estudiando la implantación de estos dispositivos, pero todavía no se han tomado las medidas necesarias. También en el área sanitaria de Vigo se anunció hace unos meses la implantación de esos “botones del pánico” para los trabajadores del área de Urgencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los trabajadores también reiteran la necesidad de contar con protocolos previos y también posteriores a las agresiones, que permitan prevenir estas situaciones de riesgo además de poder aplicar las medidas punitivas que correspondan cuando estas se produzcan. En lo que va de año, los trabajadores del área sanitaria de A Coruña han denunciado decenas de agresiones y se han manifestado en varias ocasiones pidiendo soluciones efectivas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los sindicatos vuelven a denunciar la falta de medidas de seguridad

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) ha condenado la nueva agresión, "hecho que vuelve a poner de manifiesto la falta de suficientes medidas de seguridad en este servicio público esencial".

"En USO, llevamos tiempo advirtiendo sobre la creciente inseguridad que sufren los profesionales sanitarios, los miembros de los equipos de seguridad, los pacientes y los usuarios y denunciamos que las medidas actuales son claramente insuficientes", apostilla el sindicato.

Concentración a las puertas del centro

Los trabajadores sanitarios han vuelto a concentrarse este jueves a las puertas del centro de salud de Carballo, donde se ha registrado esta última agresión para denunciar una vez más las condiciones en las que tienen que trabajar cada día y para mostrar también su apoyo a las compañeras víctimas de este último incidente. Varias decenas de trabajadores se han concentrado este jueves en los accesos al centro, portando pancartas y carteles, donde reclaman seguridad en los centros de trabajo y que se frenen este tipo de agresiones. La concentración ha finalizado con un aplauso de apoyo para las compañeras agredidas.