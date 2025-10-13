Patricia Martínez 13 OCT 2025 - 16:08h.

El alcalde del BNG gobernaba estos dos años apoyado por PSOE y PPBI, que ahora le han retirado el apoyo

La Policía Local ha tenido que intervenir para calmar los ánimos de los vecinos en el salón de plenos

Ribeira, A CoruñaNi los gritos de los vecinos ni la ovación para el equipo de gobierno saliente han frenado el cambio del bastón de mando en Ribeira. El Concello tiene nueva alcaldesa desde este mismo lunes, tras la moción de censura en la que Mariola Sampedro (PP) se postulaba para hacerse con la alcaldía, apartando al nacionalista Luis Pérez Barral, que gobernaba con el apoyo de PSOE y PBBI.

El pleno celebrado durante la mañana de este lunes para debatir esta polémica moción de censura arrancó con colas para hacerse con un hueco en el salón de plenos, ubicado en el antiguo auditorio municipal, mucha expectación y la ovación de gran parte del público a la entrada del equipo del alcalde saliente. Más de 300 personas abarrotaron el salón desde minutos antes de arrancar la sesión extraordinaria.

Gritos contra los promotores de la moción de censura

Durante el pleno extraordinario hubo numerosos gritos contra los promotores de la moción de censura, interrupciones a los intervinientes con cánticos y con vecinos coreando “dignidade” en varios momentos, y algunos enfrentamientos verbales entre quienes apoyan la moción, y los vecinos que apoyan al equipo de Luis Pérez. Por su parte, el portavoz del PPBI, Vicente Mariño, protagonizó una de las intervenciones más tensas, en la que defendió la moción de censura en los incumplimientos del pacto de gobierno tripartito, con el apoyo del PSOE, que se firmó hace dos años con los nacionalistas y la denuncia de que el equipo municipal del BNG ha gobernado olvidando que estaban en un tripartito, y que ha intentado “adoctrinar” a los niños del ayuntamiento, acusándolos de sectarismo. Debido a la tensión entre los vecinos, los agentes de la Policía Local, tuvieron que intervenir para frenar las interrupciones de algunos de los asistentes.

Luis Pérez en su intervención, defendió que no hay ninguna razón para esta moción de censura y que su gobierno ha estado siempre “al lado de la gente” y que la oposición debería escuchar a los vecinos, insistiendo en que "la dignidad de Ribeira no está en venta".

Finalmente, la moción de censura ha salido adelante con los votos a favor de la oposición, haciendo nueva alcaldesa de la localidad a la popular Mariola Sampedro, del partido Popular, entre fuertes abucheos y gritos de los vecinos presentes en el salón de plenos y un Luis Pérez emocionado por el apoyo vecinal.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha censurado la "bochornosa" moción de censura de Ribeira, con la que el PP demuestra, a su juicio, el "nerviosismo" respecto a la evolución electoral de los nacionalistas. Una moción de la que, además, ha criticado que "se hizo con presiones" y "maniobras oscuras" y "pone de manifiesto el nerviosismo de un PP que quiere hacerse con el poder sin tener en cuenta la más mínima ética" ni a los vecinos.