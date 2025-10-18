Redacción Galicia Europa Press 18 OCT 2025 - 20:07h.

La Policía advierte de la detección en las últimas semanas de estafas mediante el 'hijo en apuros' en A Coruña

Como medida preventiva, piden tratar de confirmar la identidad del hijo o hija, llamando a su teléfono o al de otro familiar

A CoruñaAlerta por una oleada de estafas en A Coruña en las últimas semanas, en la que los ciberdelincuentes utilizan el método conocido como el 'hijo en apuros'. "¡No piques!", es el mensaje que manda la Policía Nacional a toda la ciudadanía.

Los estafadores, que han llegado a conseguir cientos de miles de euros en casos ya resueltos como uno en Valencia con 32 detenidos, aprovechan la confianza y el vínculo familiar. Incluso juegan con nuestros sesos emocionales, según una criminóloga.

En la técnica siguen un patrón muy similar casi siempre. Empieza cuando un padre o una madre recibe un mensaje de texto por SMS o WhatsApp, desde un número de teléfono desconocido. Ahí ya se hacen pasar por su hijo o hija.

La excusa habitual que ponen es que tiene su dispositivo estropeado, perdido o se lo han robado. Incluso llegan a decir que se han quedado sin batería y el smartphone se ha apagado, impidiendo la comunicación a través del número agregado por los progenitores.

Por tanto, explican que les están escribiendo desde el teléfono de un amigo o compañero de trabajo. Después de eso, el hecho de que inmediatamente soliciten dinero debe poner en aviso a las posibles víctimas de que es una estafa.

Trata de confirmar la identidad del hijo o hija

Suelen justificar esas peticiones urgentes, de las que hay que desconfiar, con que están atravesando una situación económica complicada. Por ejemplo, alegan que necesitan pagar una multa o una factura que no puede demorarse más.

Reclaman así que se les realice una transferencia bancaria o Bizum con rapidez, sin que exista la posibilidad de contactarles por llamada telefónica, recurriendo a cualquier pretexto para evitar hablar por este medio.

"Utilizan la ingeniería social y la urgencia emocional para obtener sumas importantes de dinero de cada una de sus víctimas", matiza la Policía Nacional. Por lo que aconseja siempre que la mejor herramienta de prevención es tratar de confirmar la identidad del hijo o hija.

Puede ser llamando directamente a su propio número o al de otro familiar que pueda comprobar lo que está ocurriendo. De no ser posible esto, los agentes también recomiendan hacer una pregunta que solo la persona que conocemos podría responder con la verdad.