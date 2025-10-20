Santiago de Compostela recibe al peregrino medio millón de 2025 rompiendo un récord histórico

Patricia Martínez 20 OCT 2025 - 12:09h.

Es la primera vez que se llega a esta cifra de peregrinos en el mes de octubre

Más de la mitad de los peregrinos que llegan a Santiago son extranjeros

Santiago de CompostelaJairo Forero y su hijo Nicolás entraban abrumados a primera hora de esta mañana de lunes en la Oficina del Peregrino, de Santiago, ante la expectación de su llegada. Tras una semana haciendo el Camino Portugués, desde Baiona, este domingo a última hora llegaban a Santiago para por fin abrazar al Apóstol y sellar su Compostela. Jairo se convertía así en el peregrino 500.000 que ha llegado a Santiago este año, según los datos registrados por la Oficina del Peregrino.

Jairo ha contado a su llegada, aún emocionado, que tenía pensado hacer el Camino con su mujer, Nora Patricia, que era muy religiosa. A ambos les encantaba viajar juntos, ha recordado. Pero ella murió en septiembre del año pasado de un cáncer, y él quiso hacerlo igualmente, como homenaje. Jairo, llegado desde Colombia, ha completado las seis etapas con su hijo, que no dudó en acompañarlo. De su cuello, cuelga una foto de su mujer fallecida: “mi hijo ha sido mi soporte físico estos días y mi mujer mi soporte espiritual” ha relatado en medio de la emoción.

“Ella nos ha dado fuerzas para terminar el camino” han contado, un Camino que les ha resultado “muy cansado” en algunos momentos, pero a su llegada al Obradoiro, sintieron que llegaban a la meta “con la misión cumplida". El plan de este padre e hijo es irse de ruta por Portugal, hasta Fátima, y luego visitar Barcelona, antes de volver a Bogotá. Todo ello, después de disfrutar ya descansados, de Santiago.

Una cifra que es todo hito histórico para Galicia en un año no jacobeo

A su llegada, les esperaban el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el responsable de Turismo de Galicia, Xose Merelles y el Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, para entregarle a Jairo su credencial y su reconocimiento como peregrino que marca una cifra récord.

El año pasado el Camino se quedó rozando el medio millón de peregrinos, a unos 800 de la cifra redonda, como ha recordado Alfonso Rueda, pero este año, el récord ha llegado en octubre: “este año ya a mediados de octubre llegamos a esa cifra”, ha apuntado.

La cifra marca todo un hito histórico para Galicia y para el Camino de Santiago, que confirma su crecimiento y consolidación como gran motor turístico, cultural y espiritual de la comunidad. Es la primera vez que se llega a esta cifra de peregrinos en octubre y la marca supone, tal y como ha recordado el presidente de la Xunta, un incremento del 6% en visitas, respecto a 2024. Rueda también ha recalcado que “lo importante no es el número, sino la calidad de cada peregrinación”.

Sube el camino portugués y aumenta la presencia de peregrinos internacionales

En este 2025, han llegado casi un 7% más de peregrinos, y eso ha permitido alcanzar el medio millón, todo un récord, dos meses antes de cerrar el año. Una cifra simbólica que es todo un récord, con más valor todavía al lograrse en un año que no es Xacobeo.

Sobre las rutas elegidas para llegar a Compostela, las estadísticas confirman que el Camino Francés sigue siendo el favorito, alcanzando casi la mitad de los peregrinos, con más del 45% de la afluencia, pero las rutas del sur van ganando adeptos. El Camino Portugués, con un 19% y el el Camino Portugués da Costa, con un 17% marcan una tendencia importante de subida. La vertiente por la costa ha crecido un 20% desde el año 2024. Entre las razones de los que eligen esta ruta están además de que puede haber menos gente, es algo más asequible en precios y también un poco más sencilla en el esfuerzo, por su trazado, cercano a la costa.

Respecto al origen de los peregrinos, más de la mitad, un 56% siguen siendo extranjeros, lo que refuerza el carácter global de esta ruta universal que cada año atrae a más visitantes, de más de 180 países. Entre las nacionalidades de procedencia, destacan los estadounidenses, con un 8%, italianos con un 5% y alemanes, que suponen el 4,6% de quienes acuden a sellar sus credenciales al final del Camino.