29 OCT 2025 - 14:26h.

Ana estaba trabajando en el monte cuando pisó un nido de velutinas que estaba semienterrado

Las avispas velutinas generan alerta en Galicia tras causar tres muertes en dos semanas: "En cuatro años pasamos de dos nidos a 10.000"

Ponte Caldelas, PontevedraAna va contando por todo su cuerpo las marcas de las picaduras de las velutinas que la “acribillaron” hace unos días, cuando estaba trabajando en una finca de Forzáns, en Pontecaldelas. Hasta 22 picaduras de las que aún tiene algunas cicatrices, y sobre todo el susto del que todavía no se ha recuperado.

Ana Sestelo lleva años trabajando en el monte, y la semana pasada estaba desbrozando una finca cuando sin darse cuenta, pisó un nido de avispas velutinas, que estaba semienterrado. “Yo no lo ví” recuerda. “Quería soltar la desbrozadora para echarme a correr y no fui capaz, era rapidísimo, y fue muy angustioso”, cuenta desde una finca, a pocos metros de donde sufrió el ataque.

Ana perdió el casco que llevaba con los aspavientos “para quitármelas de encima” y cayó en una especie de zanja. Su hijo que estaba en una finca próxima escuchó sus gritos de auxilio y pudo arrastrarla y quitarla de allí. “Vino corriendo, me agarró por el arnés y me arrastró del agujero y conseguimos escapar”. Ana tampoco podrá olvidar el intenso dolor de las horas siguientes, algo que repiten muchas de las víctimas de estas picaduras: “Yo no recuerdo haber sufrido un dolor tan grande, era insoportable”.

En el hospital le pusieron varias inyecciones con tratamiento. Desde el ataque no había vuelto a ese lugar, y reconoce que ahora trabaja con algo más de temor. Ana, que conoce bien el monte, asegura que el problema es donde hacen ahora los nidos las avispas. “Antes solo había en los árboles” y eran más fáciles de localizar, explica, pero “ahora aparecen en cualquier sitio”.

Tres fallecidos por picaduras en las últimas dos semanas

Por suerte, Ana puede contar como fue ese ataque. Porque las picaduras de velutinas se han repetido en los últimos días en Galicia, de manera preocupante, con tres víctimas mortales en apenas dos semanas. En el caso del último fallecido hasta ahora, un hombre de Cospeito en Lugo, que estaba cazando el pasado domingo, el ataque se produjo también cuando pisó un nido que estaba en suelo. Todo indica que el cazador era alérgico a las picaduras de las avispas. Su hermano era alérgico también, por lo que la víctima pudo pedirle que le llevara una inyección de adrenalina, pero ni el hermano ni los servicios de emergencias que se desplazaron hasta el lugar pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Lolo Andrade es uno de los mayores expertos en velutinas de Galicia. Apicultor y miembro de emergencias del Ayuntamiento de Cambre, cada día recibe más de 20 avisos para retirar nidos. Y también comparte esa preocupación por el aumento de la presencia y también de los ataques de estos insectos.

"Hay muchas probabilidades de encontrar un avispero en el monte" cuenta Lolo Andrade

"Llevamos 15 años de invasión de esta especie”, recuerda Lolo, “y Galicia es la zona cero, así que hay mucha probabilidad de que cuando vayas a desbrozar una finca te encuentres con un avispero”. Por eso, Lolo insiste en tomar precauciones si se realizan trabajos en el monte, “con ropa bastante gruesa los aguijones no llegan al cuerpo” . Este experto recomienda también desbrozar de diciembre a febrero, ya que es la mejor época “porque no están las reinas”.

“Hacemos prevención, si no la hiciésemos, imagínate sería un caos”, reflexiona. En esta época del año es cuando retiran mayor número de nidos, “al caer las hojas de los árboles, se ven mucho mejor”. Lolo recuerda la recomendación básica de no hacer aspavientos si alguien se encuentra con nido, y de proteger la parte superior del cuerpo, de posibles picaduras.

Para él, una de las posibles soluciones sería que quien trabaje en el campo lleve consigo un kit de emergencia, con adrenalina, “porque nadie sabe que es alérgico hasta que te pican”. Es consciente de que hay médicos aún reacios a dar la medicina a priori, pero Lolo insiste: “hay muchos profesionales que deberían poder llevar ese kit de emergencia, para actuar más rápido”.

Las picaduras de las avispas velutinas pueden causar problemas graves también a las personas no alérgicas. “Se complica por la toxemia, si te pican en zonas vitales y con mucha cantidad de veneno", advierte Lolo.

Más de 14.000 nidos retirados este año en Galicia

Desde hace 15 años las velutinas han encontrado en Galicia un lugar ideal donde se han adaptado al clima y al territorio, lo que ha hecho que su población aumente año tras año. En lo que va de año, se han retirado ya 16.400 nidos en la comunidad.

En 2025, según datos de la Xunta de Galicia, se han capturado el doble de avispas reina que el año anterior (230.000 frente a las 113.000 de 2024) gracias a que la pasada primavera se colocaron 18.500 trampas repartidas por todos los ayuntamientos. Las llamadas avisando de la presencia de nidos se han reducido un 30% este último año.