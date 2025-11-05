Patricia Martínez 05 NOV 2025 - 04:00h.

Amaia Romero y su equipo han mantenido conversaciones con Aliboria para aclarar lo sucedido llegando a un acuerdo

A CoruñaLa última canción de Amaia Romero ha dado mucho que hablar desde su lanzamiento, hace unos días y no solo por el cambio de estilo y el homenaje a sus raíces. En “Aralar”, Amaia hace un homenaje a sus orígenes, con una canción íntima y misteriosa “con una inspiración en el folklore vasco-navarro”, según explica en su presentación del tema. Para acompañar el lanzamiento, la artista ha presentado un espectacular videoclip en el que los trajes y la imagen son fundamentales, con una Amaia multiplicada y un tono de videojuego. Todo un homenaje a la sierra del mismo nombre ubicada entre Navarra y Guipúzkoa, en la que se reviven los mitos folclóricos y que ha recibido multitud de halagos.

Así fue como la artista presentaba este nuevo tema, lanzado meses después de su tercer álbum de estudio, publicado en enero, pero desde Galicia, esos ritmos presentes en el último tema de la cantante, enseguida sonaron en algunos círculos como “algo conocido” y con un claro aire gallego, y para algunos reconocible, en su inspiración.

El grupo gallego Aliboria, con Xosé Lois Romero a la cabeza, enseguida detectó unas similitudes algo más que sospechosas entre el nuevo tema de la cantante vasca y ‘Caroi’, un tema que el grupo coruñés había publicado en el año 2016.

Aliboria es un colectivo de músicos jóvenes dirigidos por Xosé Lois Romero que combinan las canciones ancestrales de Galicia con innovadores arreglos para percusión tradicional.

Fue entonces cuando en lugar de entrar de manera agresiva en una polémica, el grupo gallego decidió tirar de retranca y publicó un video en sus redes sociales donde se preguntaban si Amaia había tocado con ellos en el pasado, y unas imágenes de una de sus actuaciones, editadas digitalmente, donde se aprecia a la cantante como un miembro más del grupo. "¿No sabías que Amaia estuvo en Aliboria?, nosotros tampoco hasta hace unos días", afirmaban irónicos.

«Aquí dejamos este pequeño recordatorio de que la música gallega sigue sonando, incluso cuando no lo dice nadie” comentaban llenos de ironía en su publicación.

Según han explicado en sus redes sociales, Amaia utilizó como base musical en Aralar, el tema de Caroi, sin contar con la autorización del grupo gallego.

Acuerdo amistoso tras las conversaciones de estos días

En estos días, Amaia Romero y su equipo han mantenido conversaciones para aclarar lo sucedido y el diálogo, como han confirmado desde el perfil de Aliboria, ha resultado positivo, llegando a un acuerdo amistoso.

Desde Aliboria además, han agradecido las muestras de apoyo recibidas estos últimos días y han destacado la buena disposición de la artista y su equipo para encontrar una solución a lo ocurrido.

“Tuvimos la oportunidad de hablar con Amaia y con su equipo que asumieron responsabilidades, mostraron comprensión y sensibilidad ante lo ocurrido, algo que agradecemos sinceramente. Estamos en contacto para resolver esta situación con tranquilidad y buena disposición por ambas partes”, afirman en su comunicado. “Nos alegramos de que nuestra música pueda inspirar a grandes artistas de que la música gallega continúe abriendo fronteras” termina su mensaje, al que la artista navarra ha contestado con unos corazones.

Así, este episodio que arrancó con cierta controversia, y “mosqueo” aderezado de retranca del grupo gallego, termina de modo respetuoso, y con un claro reconocimiento a la calidad musical de ambos artistas y al respeto por la tradición, la música tradicional y la creación artística. Un amable y conciliador tono en esta resolución final que ha agradado a muchos de los seguidores de ambos artistas, que se han mostrado agradecidos por la solución respetuosa, que no siempre se consigue, en situaciones similares, yal y como se puede leer en los comentarios publicados en el perfil del grupo gallego.