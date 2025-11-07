Jorge Bergantiños 07 NOV 2025 - 14:46h.

Solicitan 630.000 euros de indemnización después de no llegar a un acuerdo en el acto de conciliación previo a esta demanda

Claves de una ley contra el acoso escolar, de la que las familias siguen pendiente

Cangas do Morrazo, PontevedraUn colegio de Cangas do Morrazo, Pontevedra y cinco familias mantienen abierta una batalla judicial que se prolonga desde hace meses. La parte demandante en este nuevo episodio denuncia presuntas conductas humillantes a los menores de entre 14 y 16 años por parte de personal docente y adscrito al centro entre 2021 y 2022, por las que pide 600.000 euros como indemnización. Es según el abogado de las familias, la mayor cuantía de la historia judicial de España en un caso de acoso escolar.

Los adolescentes ya no están matriculados en el Compañía de María de Cangas, pero aseguran que las secuelas aún persisten. El proceso de denuncias cruzadas se remonta a 2024, en un primer momento, según el centro, el juzgado archivó el caso que los padres denunciaron ante la Fiscalía. El colegio proporcionó en noviembre del año pasado la documentación que se le requirió, donde se llevaba a cabo un registro con las actividades y respuestas a las quejas recibidas por los alumnos.

En ese momento, también confirmaron la presentación de una querella criminal por amenazas recibidas, aparecieron pintadas en la fachada del recinto además de mensajes en redes sociales y en una carta que llegó al colegio con un remitente del extranjero. En un comunicado se defendían así ante las acusaciones: “estas comunicaciones están llenas de falsedades y de hechos que pueden demostrarse fácilmente como inexistentes (...) Algunas acusaciones son anónimas o con nombres falsos, otras coinciden con algunas de las familias de exalumnos de los cuales la Fiscalía de Menores nos solicitó información”. Tras ese cruce de declaraciones, la voluntad del colegio fue la de celebrar un acto de conciliación, que no llegó a buen puerto.

Para las familias, la querella fue la gota que colmó el vaso y decidieron dar un paso adelante en su cometido. Han presentado recientemente una demanda por la vía civil en los Juzgados de Cangas en la que solicitan 600.000 euros en concepto de indemnización por unas conductas que según los denunciantes, mantienen todavía en tratamiento psicológico a varios adolescentes.

Por parte de las autoridades, desde la Xunta de Galicia enviaron a Inspección Educativa y según el centro, “no hemos recibido ninguna noticia ni requerimiento por parte de ninguna autoridad judicial o administrativa. Ningún miembro de nuestra comunidad educativa ha sido acusado de nada y la Inspección Educativa ha tenido conocimiento de todo lo mencionado desde el primer momento”.

Acciones contra el acoso escolar en Galicia

Esta misma mañana desde el gobierno autonómico trasladan la importancia de los puntos naranjas, que “todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos cuentan con un punto naranja contra el acoso escolar, tanto físico en las propias instalaciones educativas como virtual a través de las webs de cada centro”. El punto naranja es una iniciativa del año 2024, que la Xunta impulsó para que hubiese un sitio específico en los centros educativos donde poder denunciar cualquier situación de acoso escolar en un entorno seguro para la víctima.

En la comunidad se han producido recientemente varios episodios de acoso escolar en lugares como Baiona o Lugo, donde tres menores fueron expulsados. Hace semanas, desde el gobierno presidido por Alfonso Rueda se introdujo una nueva herramienta llamada el Termómetro Acoso Escolar, que es un un cuestionario que permitirá a los centros educativos detectar posibles situaciones de acoso, diseñada para detectar indicios. Por el momento solo está activo en algunos centros públicos gallegos.

También con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, celebrado el día 6 de noviembre la Policía Nacional ha lanzado una campaña en redes sociales llamada “No te lo guardes” para concienciar sobre esta lacra.