Redacción Galicia Europa Press 08 NOV 2025 - 12:15h.

El arrestado está acusado de haber originado fuegos en las localidades de Coirós, Oza-Cesuras y Aranga

La operación sigue abierta porque se sospecha que el individuo pudo causar otros 10 incendios en verano

A CoruñaUn vecino de Teixeiro (A Coruña) fue detenido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) acusado de haber provocado 11 incendios forestales este verano, uno de los peores de la historia de Galicia en cuanto a fuegos.

De hecho, recordamos que en agosto ardieron 120.000 hectáreas en total, según cifró la Xunta. Ahora, la Guardia Civil ha informado del arresto de un hombre por presuntamente originar las llamas en las localidades coruñesas de Coirós, Oza-Cesuras y Aranga.

En concreto, entre los días 30 de julio y 18 de octubre, cuando se registraron los hechos que llevaron a iniciar la 'Operación Torunda'. Los investigadores empezaron a trabajar tras un primer fuego detectado en Oza-Cesuras.

Después de aquel, se produjeron otros diez de pequeñas dimensiones, que no se agravaron gracias a la intervención de los servicios de extinción. Todos ellos tenían en común que se habían registrado en los márgenes de la carretera DP-0302 (Teixeiro - Coirós).

Exactamente en el área protegida de la Reserva de la Biosfera de As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Afectaron a los términos municipales de la zona. Los agentes recabaron información y pistas para poder identificar y localizar al responsable.

Con alcohol, algodón y un mechero

Tras analizarlo todo, incluyendo datos relevantes aportados por la ciudadanía, pudieron dar con el sospechoso. En su coche, encontraron una botella de 250 ml de alcohol de 96º junto a un envase cerrado que contenía bolitas de algodón impregnadas con el líquido.

También había una bolsa de plástico con más cantidad de ese material todavía sin impregnar y un mechero. El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en centro penitenciario.

No obstante, desde el Instituto Armado siguen investigando ante la posibilidad de que esta misma persona pueda estar relacionada con otros diez delitos de incendios forestales. Ocurridos igualmente este 2025 en Curtis, Vilasantar, Sobrado dos Monxes y Melide.