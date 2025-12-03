La sobrina del hombre que murió en Chapela señala que la ambulancia "tardó 46 minutos por quedarse atascada"

El vehículo del que se trata se encontró con una estrechez provocada por el muro de un casa

Le amputan parte de un dedo tras el mordisco de la expareja de su mujer en plena calle

Compartir







Erika Iglesias, una vecina de Camino da Cacharela, una población entre las provincias de Vigo y Redondela, denuncia que no pueden pasar bien las ambulancias por la localidad debido a la estrechez de sus calles. Un problema que ya se ha cobrado la vida de su tío Arturo, quien falleció tras llegar el vehículo sanitario unos 46 minutos tarde después de quedarse atascado en medio de una de sus estrechas calles.

Según cuenta en 'La voz de Galicia', los vecinos reclaman que se mejoren los accesos a una zona en la que hay decenas de casas. Las emergencias no pueden llegar con normalidad, ni el 061 ni los bomberos. Cacharela es un municipio que pertenece tanto Vigo como Chapela. En alguno de los tramos los residentes han ejecutado obras por sus propios medios construyendo un talud de contención que aumenta la superficie de rodadura en unos 25 centímetros.

El vehículo del que se trata se encontró con una estrechez provocada por el muro de un casa a la altura del número 5 y eso le retrasó la llegada hasta el siguiente portal. "Mi pareja llamó al 061 y empezamos a realizar la reanimación mientas esperábamos al ambulancia, nos turnábamos en darle el masaje cardíaco siguiendo las instrucciones que nos daban por teléfono, pero los sanitarios no localizaban la casa del Camino da Cacharela número 6 y tardaban en llegar... todavía no sabemos las causas de la muerte", cuenta con pena la sobrina del fallecido.

Alfonso Rodríguez, otro vecino de la zona, del número 58, es transportista y aparca su furgoneta en la playa antes de enfilar la cuesta, un pequeño error en el cálculo de distancias puede llevar al conductor a precipitarse por el talud y caer a un terreno lleno de zarzas y basura. La maleza crece con energía porque el camino se encuentra junto al Pugariño.

Israel Moldes, un informático que se estableció en una casa de la localidad, se pronuncia sobre el importante problema que existe en la localidad: "No pasa un camión normal sino una camioneta estrecha".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La muerte de Arturo, el tío de Erika, no ha sido la única que se ha producido en un lugar con malos accesos. María del Carmen González Doval, otra vecina, señala: "Con mi madre, que murió, tuvimos problemas porque la ambulancia no localizaba nuestra casa guiándose por el GPS". El nombre del camino Cacharela se asocia a Chapela "pero nosotros somos Vigo", "Yo ya estoy acostumbrada", dice María."