Dos exconcejalas del Ayuntamiento de A Coruña han denunciado por presunto acoso laboral a la alcaldesa, Inés Rey, y a su número dos en el Consistorio, el responsable de Hacienda, José Manuel Lage, a través del canal interno antiacoso del PSOE.

La propia regidora ha respondido a estas denuncias mediante un comunicado remitido a los medios, en el que sostiene que se trata de un “ajuste de cuentas” por parte de las exedilas al no haber repetido en las listas electorales.

Una de las denunciantes, Eva Martínez Acón, exconcejala y también exsecretaria local del PSOE coruñés, ha confirmado la denuncia en declaraciones a Europa Press. Según explica, la queja fue presentada a través del canal interno del PSOE y se refiere a hechos ocurridos en el año 2020.

Martínez Acón asegura contar con testigos y pruebas que respaldan su relato y denuncia haber sufrido “insultos” y “escarnio público” durante su etapa en el Ayuntamiento.

La exedila es próxima al que entonces era secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien este mismo jueves ha cargado duramente contra Inés Rey en un mensaje publicado en la red social X. Caballero ha calificado a la alcaldesa como “impulsora entusiasta de Formoso y Besteiro” y la ha acusado de “ser parte del desastre histórico del PSdeG”.

Además, ha añadido que “quien defiende el feminismo no puede apoyar el despido de una trabajadora embarazada del PSdeG ni atacar a las concejalas del PSOE en A Coruña”, en referencia directa a la polémica abierta por estas denuncias.

Destitución del gobierno local

El origen del conflicto entre Inés Rey y Eva Martínez Acón se remonta a noviembre de 2020, cuando la alcaldesa de A Coruña retiró a Acón sus competencias como concejala de Innovación, alegando una “nula” dedicación a las tareas del gobierno local.

Sin embargo, ese mismo día, Eva Martínez Acón remitió una carta a la militancia en la que ofrecía una versión distinta de los hechos. En el escrito, sostenía que la decisión estaba motivada por haber reclamado, en su condición de secretaria general de la agrupación local, “las aportaciones que el Grupo Municipal Socialista y algunos concejales adeudaban al partido”.

Otras fuentes consultadas por Europa Press apuntan además al malestar generado en la exedila por el hecho de que Inés Rey encabezase uno de los manifiestos críticos con la gestión de los casos de acoso por parte de la dirección del PSdeG.

Asimismo, recuerdan que la propia Eva Martínez Acón denunció esta situación hace cinco años tanto ante la Comisión de Ética del PSOE como ante el entonces secretario de Organización a nivel estatal, Santos Cerdán, sin que el partido adoptase ninguna medida.

Respuesta de Inés Rey

En relación con las denuncias presentadas, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha respondido a través de un comunicado, en el que lamenta que el canal interno del PSOE, creado para proteger a “víctimas reales”, sea utilizado por “determinadas personas para fines que nada tienen que ver con esto”.

La regidora sostiene que “quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas”, y considera que este tipo de actuaciones perjudican a las auténticas víctimas.

En el texto remitido a los medios, Inés Rey afirma que “quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto, porque en el fondo daña a las auténticas víctimas”, y critica además que se trate de un canal anónimo cuando, en este caso, las denunciantes tienen “nombre y apellidos”.

La alcaldesa subraya que “las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno”, por lo que, a su juicio, “a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas”.

Asimismo, incide en que “no se puede confundir discrepancia política con el acoso” y recuerda que quien discrepa o no repite en unas listas dispone de otros canales políticos para expresarse.

En uno de los pasajes más duros del comunicado, Inés Rey asegura que “se han confundido de medio” y añade que “a donde tienen que ir es al juzgado”. En este sentido, afirma que si no han acudido a la vía judicial es porque “saben perfectamente que no hay nada que denunciar y porque saben que en España la denuncia falsa es delito”.

La regidora concluye reiterando que “ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas”, y que seguirá denunciando los casos de violencia machista y de acoso sexual, pese a que, según afirma, haya personas que intenten actuar contra ella utilizando un canal que tiene como función la defensa de las mujeres.

“Si lo que pretenden es que me calle, no lo van a conseguir. Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso”, finaliza.