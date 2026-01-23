Raquel Noya A Coruña, 23 ENE 2026 - 12:48h.

Numerosos efectivos de la Policía Nacional y furgones antidisturbios tomaron posiciones en puntos estratégicos del centro urbano

Entre 100 y 150 personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron durante el lanzamiento de forma pacífica y silenciosa

Galicia ha amanecido este viernes bajo la influencia de la borrasca 'Ingrid', que ha dejado fuertes vientos, nieve, lluvias y más de 700 rayos en las últimas 24 horas. Sin embargo, estas condiciones climatológicas tan adversas no han impedido que agentes de la Policía Nacional llevasen a cabo el desalojo de un edificio en el centro histórico de Santiago de Compostela previsto para hoy, ante la atenta mirada de un centenar de personas que se concentraron en protesta contra el desalojo.

Hablamos del centro social okupado Escárnio y Maldizer en el que se llevaban a cabo multitud de actividades culturales y de ocio, y que pese a las manifestaciones programadas para estos días tratando de evitar su desalojo, no podrá seguir utilizado por dichas asociaciones.

Con una pancarta con el lema "fuera especuladores de nuestros barrios" y cánticos como "diez, cien, mil centros sociales", "edificio abandonado, edificio expropiado" y "un desalojo, otra ocupación" han expresado su rechazo desde la Praza de Cervantes, contigua al inmueble una vez finalizado el desalojo pacífico, cuando los manifestantes abandonaron los soportales y salieron al centro de la plaza; momento en el que desplegaron sus pancartas.

“Se cierran todas las puertas”

Ésta era una de las convocatorias programadas para el día de hoy (además de otra a las 20.00 horas) tras conocerse la orden de desalojo emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 2 y que efectivos de la Policía Nacional efectuaron a partir de las 09:15 horas en el número 11 de la Algalia de Arriba.

Desde las 08:00, decenas de personas acudieron a la Praza de Cervantes, donde permanecieron durante media hora prácticamente en silencio y vigiladas por cuatro agentes. Mientras, el acceso a la calle donde se sitúa el edificio permanecía cortado por dos agentes, que solo dejaban a acceder a gente que trabajase en la zona y a prensa, bajo previa acreditación, lo que provocó retenciones puntuales y acumulación de camiones y furgonetas de reparto en la zona.

El colectivo lamentaba en sus redes sociales en los pasados días el desalojo del "último centro social okupado urbano de Galiza": "Parece que se cierran todas las puertas, pero nos queda mucho por dar y construir. Nuestra rabia siempre encuentra caminos para manifestarse, por mucho que intenten taparla".

Identificadas 16 personas por la Policía

Según informa la prensa local, en 2014, como denuncia del segundo desahucio de la Sala Yago, un grupo de personas ocupó este nuevo espacio. En mayo de 2017, la Policía Nacional efectuó un nuevo desalojo, que derivó en una serie de protestas, que se saldaron con varios detenidos, cargas policiales y personas trasladadas a comisaría para su identificación. En este tiempo, el colectivo ha dedicado el espacio a la realización de diferentes actividades de culturales y de ocio, que abarcan clases de baile gallego o de deportes como boxeo, mercadillos, talleres de malabares y conciertos.

Fuentes policiales señalaron que, en este viernes, la Policía Nacional identificó a 16 personas que formaban parte del grupo de manifestantes, en el marco de un dispositivo preventivo que, hasta ahora, no ha dado lugar a detenciones ni a incidentes.