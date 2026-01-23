La borrasca Ingrid deja en Galicia vientos de hasta 160 km/h, nevadas, cortes de transporte y cientos de incidencias, con clases suspendidas en 160 municipios

Granizo, rachas de viento superiores a los 160 kilómetros por hora, nevadas muy intensas en zonas de montaña y tormentas eléctricas forman parte del balance que deja en Galicia la borrasca ‘Ingrid’, un temporal de gran intensidad que ha provocado la paralización de infraestructuras y la suspensión de las clases en 160 municipios.

El temporal ha tenido un impacto directo en el transporte aéreo, ferroviario y por carretera. La congelación de las vías ha afectado a la circulación de trenes, mientras que en la red viaria se han producido retenciones masivas de camiones.

Más de 850 vehículos pesados, según la Guardia Civil de Tráfico, permanecen embolsados en áreas de descanso de Zamora, en las autovías A-52 Rías Baixas y A-6 Autovía del Noroeste

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha denunciado el exceso de restricciones impuestas al transporte pesado y ha alertado del riesgo de desabastecimiento, al tratarse de una medida sin precedentes y de duración indeterminada.

Entre los conductores afectados hay preocupación por la mercancía perecedera y resignación entre quienes transportan otro tipo de carga. Uno de ellos ha explicado a EFE que debía haber llegado hace horas a O Porriño, en Pontevedra y que solo podrán reanudar la marcha si se abre una ventana de mejoría, ya que, de lo contrario, la espera podría prolongarse hasta el domingo o el lunes. El episodio de inestabilidad extrema continuará durante el fin de semana.

Entre los efectos más llamativos, un rayo dejó sin funcionamiento durante hora y media el faro de la Torre de Hércules, en A Coruña, y varias centellas provocaron cortes puntuales de suministro eléctrico en esta ciudad y en Ferrol

El viento ha causado daños estructurales en distintos puntos. En el campo de fútbol de Bamio, en Vilagarcía, cayó una gran chapa, mientras que el estadio de A Malata, en Ferrol, presenta desperfectos en la cubierta y el lucernario.

En Barrantes, en Ribadumia, en Pontevedra, un enorme eucalipto se desplomó sobre una casa de piedra mientras sus moradores dormían en el interior. En A Pobra do Caramiñal, otra vivienda perdió el tejado, aunque no se registraron heridos.

En el municipio de Mugardos, la caída de un gran árbol dejó aislados ocho inmuebles, entre ellos un taller, y en Manzaneda (Ourense) la estación de esquí permanece cerrada debido a los fuertes vientos.

Las incidencias se cuentan por centenares en los avisos a Emergencias, incluidos accidentes de tráfico múltiples provocados por pedriscos, como los registrados en la AP-9 y la Autovía de Brión

Vallas, señales, contenedores volcados, carteles derribados y mobiliario urbano dañado completan el panorama que deja la borrasca en numerosos municipios gallegos

En Santiago de Compostela, algunos centros educativos han advertido a las familias de posibles retrasos debido al mal tiempo, la huelga de autobuses y el riesgo de caos circulatorio por el desalojo de un edificio okupado en el casco histórico, una actuación que finalmente se resolvió sin incidentes.

De cara a este sábado, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los ríos, la nieve en cotas muy bajas y el estado del mar, donde las olas han llegado a alcanzar la calzada en algunos puntos del litoral.