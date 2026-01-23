Raquel Noya A Coruña, 23 ENE 2026 - 14:34h.

Educación ha abierto un nuevo proceso para cubrir vacantes y admite la entrada temporal de candidatos sin el máster obligatorio

Pacto sin precedentes en Galicia: los interinos de Educación conservarán su plaza sin repetir oposiciones

La escasez de docentes de Latín y Griego está afectando a alumnos de tres institutos gallegos y ante este problema, que afecta a un total de 180 estudiantes de la ESO y Bachillerato, la Consellería de Educación se ha visto obligada a lanzar un nuevo procedimiento para elaborar listas de interinos y sustitutos que cubran las bajas en estas asignaturas a la mayor brevedad posible.

La escasez afecta principalmente al IES Melide, el IES Concepción Arenal de Ferrol y el IES Santa Irene de Vigo donde se han quedado sin clases desde la vuelta de las vacaciones de Navidad el 8 de enero, tras la jubilación, en diciembre, de tres profesores que impartían las materias en sus respectivos centros.

Desde el IES Concepción Arenal, de Ferrol, señalan que “en estos casos se recurre a las listas de sustitución, pero en Educación ya nos habían comunicado que no había ningún profesor disponible”. Como solución, explica su director Jesús Máiz, “nos comunicaron que se abrirían nuevas listas, como efectivamente han hecho, pero hasta el lunes 26 no sabremos si habrá candidatos para poder contratar a alguien”. “Ahora mismo si en cualquier centro de Galicia se da de baja un profesor o profesora de estas materias, la Xunta no tiene personal para cubrirlas, están necesitados de personal”, detalla.

El máster no será un requisito exigible

Desde Educación explican que las listas de sustitución disponibles, efectivamente, “se han agotado” por lo que se decidió convocar un nuevo proceso para “cubrir estas plazas lo antes posible”; algo que recuerdan, ya se hizo en otras asignaturas como Informática en Bachillerato y FP, y algunas materias de Electrónica en formación profesional.

La urgencia es tal que no se exigirá el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas necesario para impartir clase en centros públicos de la comunidad, un requisito que podría agilizar la contratación de los y las candidatas.

“Perder una semana de clases es mucho”

La resolución fue publicada el pasado lunes por la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, y dada da urgencia de cubrir las plazas (ya que muchos de los alumnos afectados se enfrentan a las pruebas de selectividad en pocos meses) permite incluso que personas sin el máster de profesorado puedan formar parte de las listas en casos excepcionales. Desde la Xunta reconocen que resulta complicado “formar una bolsa de personal temporal suficiente” para atender las sustituciones en ciertas especialidades.

El diario local La Voz de Galicia, asegura en sus páginas que desde la comunidad educativa del IES Concepción Arenal “denuncian falta de previsión por parte de la Xunta”. Según parece, la profesora jubilada notificó su salida con más de un mes de antelación y la dirección del centro solicitó un sustituto un día antes de su jubilación. Temen que el proceso se alargue, “como ocurrió en octubre pasado, cuando la última lista extraordinaria tardó un mes en resolverse”, detallan. “Para los alumnos de segundo de Bachillerato perder una semana de clases ya es mucho, y si esto se prolonga un mes o más supondría un agravio en los exámenes de selectividad”, señala la madre de una alumna afectada. Y es que los estudiantes de 2.º de bachillerato que se preparan para la PAU se ven especialmente afectados, ya que los exámenes se celebran en menos de cinco meses y para ellos este curso el tiempo es oro.

De plazo hasta el 26 de enero

La distribución de los estudiantes afectados es la siguiente: unos 80 en el IES Concepción Arenal (latín e italiano), alrededor de 50 en el IES Melide y otros 50 en el IES Santa Irene. En Concepción Arenal, mientras tanto, una profesora del departamento se ha ofrecido a hacer seguimiento de la materia mediante el aula virtual, una solución temporal pensada sobre todo para los alumnos de 2º de Bachillerato, que se agrava en algunos casos al no tener tampoco docente para la optativa de Italiano.

Para formar parte de las nuevas listas, los aspirantes deben tener las titulaciones que habilitan para impartir Latín o Griego y contar con el máster de profesorado. Sin embargo, se permite que candidatos sin el máster cubran bajas de manera temporal, siempre que lo obtengan en los dos años siguientes. El plazo para inscribirse termina el 26 de enero.