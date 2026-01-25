Redacción Galicia Agencia EFE 25 ENE 2026 - 19:35h.

Centenares de personas se solidarizaron con el denunciado por unos mensajes en redes sociales

La Audiencia de A Coruña "insiste en la confusión de antisemitismo con antisionismo", dijo Lopes

A CoruñaCentenares de personas han participado en Ferrol (A Coruña) en una marcha en apoyo con el activista Bruno Lopes, que fue denunciado por la Guardia Civil por supuesto antisemitismo a raíz de unos mensajes en redes sociales sobre el conflicto en Gaza.

La movilización, respaldada por una treintena de entidades y organizaciones, comenzó en la sede de la Xunta de Galicia en la ciudad y finalizó ante el palacio municipal ferrolano.

Con la intervención del también miembro del colectivo internacionalista Mar de Lumes y la actuación de la cantante Sés acabó la jornada de concentración en solidaridad con Lopes, quien declarará el 10 de marzo en un juzgado.

Afirmó a EFE que el proceso ha sido "abierto de nuevo por petición de la Audiencia Provincial después de que la Fiscalía recurriese" el archivo inicial de la causa.

Igualmente agradeció la "solidaridad y apoyo" de personas, colectivos y organizaciones ante la denuncia, que, según señaló, está "relacionada con mi actividad solidaria con Palestina y la condena del genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel".

A su juicio, el proceso parte de un "montaje policial que se encuadra en una política contra quien da voz a la causa de Palestina y se atreve a denunciar las políticas de exterminio que Netanyahu está llevando adelante en la Gaza ocupada".

"Cae en la confusión de mezclar cuestiones"

De este modo, sostuvo que el instituto armado argumenta su denuncia en un atestado que realiza "constantes juicios de valor e interpretaciones subjetivas de los contenidos, que por una parte están fuera de lugar y, por otra, son al menos totalmente desafortunados".

Así lo expone el escrito de archivo del juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol de mayo de 2025. "Cae en la confusión de mezclar cuestiones religiosas con políticas", añade el auto.

"Una cosa es la religión judía y las personas que la profesan y otra cosa es el Estado de Israel, también llamado en otros ámbitos sionista o judío, y su situación de confrontación con el pueblo palestino, que carece de Estado", citó Lopes.

Por ello, resaltó que la Audiencia Provincial de A Coruña "insiste en la confusión de antisemitismo con antisionismo" y apreció que el primer auto apunta a que la Guardia Civil "confunde deliberadamente los conceptos".

"Al mismo nivel verdugos y víctimas"

"Llega a afirmar que comparar nazismo con sionismo es poner al mismo nivel verdugos y víctimas", siguió mencionando Lopes. Para el activista, llama la "atención que las redes sociales estén llenas de perfiles sionistas celebrando el asesinato de miles de menores".

Así como "la limpieza étnica que Israel impone a Palestina y la Guardia Civil se centre en la actividad de las cuentas antisionistas": "Es necesario explicarlo una vez más, el antisemitismo es el odio a la comunidad judía o a su religión".

"Sin embargo, el antisionismo es posicionarse contra una ideología racista y colonial, el sionismo, que sustenta un proyecto de Estado construido sobre la expulsión y la negación de los derechos del pueblo palestino", explicó.

Lopes fue denunciado por la Guardia Civil concretamente por ocho mensajes en la red social X (antes Twitter) en los que denuncia la masacre en Gaza y expresa su deseo del fin del Estado sionista.