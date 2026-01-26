Patricia Martínez 26 ENE 2026 - 11:38h.

La Fiscalía pedía 16 años de cárcel por homicidio y lesiones y la acusación particular elevaba a 20 años por considerarlo un asesinato

Prisión sin fianza para los dos acusados del homicidio del carnicero en Santiago: se culpan el uno al otro

Compartir







Santiago de CompostelaLos acusados por el crimen de la plaza de Abastos de Santiago han llegado un acuerdo de conformidad, antes de celebrar el juicio, previsto para este lunes en Santiago de Compostela. Los dos acusados, Kevin Freangeddy Martín Guillén y Carlos Eduardo Yepes Núñez, han aceptado 11 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio. También tendrán que indemnizar a los hijos del carnicero. Ambos acusados han mostrado arrepentimiento por lo sucedido. La Fiscalía pedía 16 años de cárcel por homicidio y lesiones y la acusación particular elevaba a 20 por considerar que el crimen fue un asesinato.

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede en Santiago, acogía este lunes el arranque del juicio contra los dos hombres acusados del homicidio de Antonio Costa, el propietario de la carnicería Chelo & Muñico, ocurrido en las inmediaciones de la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela, el 12 de noviembre de 2024.

La Fiscalía pedía para los dos acusados 16 años de cárcel por homicidio y lesiones mientras que la acusación particular elevaba la petición hasta los 20 años, por considerar que el crimen fue un asesinato.

Los acusados cumplirán una condena de 11 años y medio cada uno

Finalmente, antes de que se iniciara la vista, con la constitución del jurado, prevista para esta primera jornada, las partes han anunciado que han logrado un acuerdo de conformidad. Los dos acusados han aceptado 11 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio y también tendrán que indemnizar a los hijos del carnicero fallecido, un acuerdo que ha sido ratificado ante el tribunal.

PUEDE INTERESARTE Así trató de huir por los tejados el fugitivo Vázquez Patiño, el pederasta detenido en A Coruña por agresión sexual a una niña

Estaba previsto que el juicio arrancara este lunes con la constitución del jurado, y con la previsión de que se alargara durante toda la semana, con la declaración de las partes, testigos y periciales. Con el acuerdo entre las partes, los dos acusados, Kevin Freangeddy Martín Guillén y Carlos Eduardo Yepes Núñez aceptan 11 años y seis meses de prisión, una condena algo inferior de la pena solicitada por la Fiscalía y acusación particular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una discusión de madrugada delante de la Plaza de Abastos

El escrito de Fiscalía hace un minucioso repaso por los hechos sucedidos el 12 de noviembre de 2024. De madrugada, sobre las 04.30 horas, los dos acusados comenzaron una discusión con el propietario de la carnicería, Antonio Costa, en las inmediaciones de la Plaza de Abastos. Una discusión que según contaros algunos testigos, tras el crimen, se habría iniciado porque la víctima les recriminó que orinaran en la calle. La discusión derivó en una pelea en el interior de la plaza, en la que también intervino el vigilante de seguridad del mercado, que trató de evitar la agresión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante la pelea, la víctima se hizo con un haragán de limpieza, con el que más tarde, uno de los acusados lo golpeó en la cabeza. El propietario de la carnicería falleció a consecuencia de los golpes, y el vigilante de seguridad también sufrió varias lesiones.

Los dos procesados fueron detenidos horas después, tras iniciar una huida por las calles de Santiago y llegar a sus domicilios y permanecen en prisión provisional desde entonces.

La Fiscalía entendía que no hubo alevosía y, por lo tanto, fue un homicidio, mientras que la acusación particular consideraba que existió alevosía sobrevenida, ya que asumen que los acusados aprovecharon el desvalimiento en el que quedó Costa tras los golpes para asegurarse su muerte. Es por ello, que la acusación particular elevaba la petición hasta los 20 años de prisión.

El pacto entre las partes fija las penas de cárcel y las responsabilidades civiles, cerrando así, sin que se llegue a celebrar el juicio, una causa que había generado una gran conmoción en Santiago por la muerte de uno de los comerciantes más populares del mercado.