LugoLas máquinas y los técnicos ya han empezado a trabajar para reconstruir el tramo de la muralla de Lugo caída este fin de semana por culpa de las incesantes lluvias. Aunque en algún momento han tenido que parar los trabajos debido a la intensa lluvia, y a la necesidad de proteger la zona donde se estaban acometiendo los trabajos, la reparación ya está en marcha.

El derrumbe ha provocado una rápida respuesta de las autoridades tanto locales como autonómicas. Los daños afectaron a un tramo de la muralla que había sido reconstruido y ha sido ya analizado por varios expertos, que han confirmado que la zona afectada por el derrumbe no es original de la época romana, si no una zona que fue reconstruida a principios del siglo XX.

El arquitecto municipal Enrique González ha explicado que el tramo derrumbado pertenece a una reforma de la muralla realizada probablemente en torno a 1921. Según González, esta parte no forma parte de la muralla original romana, sino de un “lienzo interior reconstruido con tierra y escombros”, lo que lo hace más vulnerable. “El daño se produjo principalmente por la falta de consolidación del material, lo que se ve agravado por las intensas lluvias recientes”, ha indicado el arquitecto municipal.

Se realizará un estudio para revisar el estado de toda la zona

Por su parte, Ignacio López de Rego, arquitecto responsable del plan director y de conservación de la muralla, también ha apuntado hacia la misma fecha en la reconstrucción de ese tramo, concretando que quizás se hizo con “materiales malos”. Según ha apuntado este experto, está previsto que ahora se realice un estudio arqueológico con el fin de monitorizar y revisar una zona más amplia de la muralla para ver en qué estado se encuentra.

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, también ha querido destacar la rapidez con la que se ha actuado tras el colapso, tomándose medidas de manera inmediata, para asegurar y acordonar la zona, para garantizar la seguridad de los vecinos.

Los expertos coinciden que es "es un tema fácilmente reparable, una patología que tenemos evidentemente constatada” lo que implica que las obras de reconstrucción se puedan llevar a cabo de una manera rápida y ágil.

Desde la Xunta de Galicia también se han comprometido a trabajar "con la máxima urgencia y celeridad" para recuperar ese tramo de la muralla, y garantizar la conservación de este bien declarado Patrimonio de la Humanidad. En este sentido, los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ya realizaron una inspección el pasado fin de semana, y este mismo lunes ya han comenzado los trabajos de reparación, en los que se reutilizarán las piedras caídas.

Sobre lo sucedido también se ha manifestado, Rubén Arroxo, teniente de alcalde del Concello de Lugo, quien ha insistido en la necesidad de dedicar "más medios, más recursos económicos" al cuidado y a la conservación de este monumento.

La diputada autonómica del BNG Olalla Rodil también ha mostrado su "mano tendida" y ha recordado que todos los esfuerzos de la Xunta serán necesarios para acometer cuanto antes la reparación de un "símbolo" de Galicia. Sin embargo, agregó que los miembros de su grupo estarían "muy vigilantes" para comprobar que se destinaban a ese fin todos los recursos necesarios.

Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000

Cabe recordar que la muralla romana de Lugo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, y ya registró en el pasado otros derrumbes por culpa de la lluvia. El último de ellos fue poco después de su reconocimiento mundial, y afectó a una zona localizada en las inmediaciones del Hospital de Santa María.