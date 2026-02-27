Patricia Martínez 27 FEB 2026 - 05:30h.

Detrás de Lg1do está Saúl Rodríguez, un estudiante de bachillerato de Santa Comba

Su segundo tema suma más de 200.000 escuchas en apenas dos semanas de vida

Santa Comba, A CoruñaSaúl Rodríguez estudia segundo de bachillerato en el IES Terra do Xallas, en Santa Comba. Y con apenas 17 años, este estudiante puede contar que ha logrado situar uno de sus temas, cantado en gallego, entre los más virales de los escuchados en este momento.

Saúl, conocido artísticamente como Lg1do, ha logrado lo que para muchos artistas emergentes es casi como un sueño. Su canción “Darche” se ha posicionado como la número 4 en la lista Viral España en Spotify. Nada más sacarla, apareció en el puesto 11, y no se lo podía creer. Desde su habitación de adolescente, en un pueblo de 7.000 habitantes, y con una primera maqueta grabada casi de manera artesanal, ha pasado a estar en lo alto de la lista de temas del momento.

“Para cualquier persona seria increíble, imagina para alguien que ni es mayor de edad, y en gallego”, cuenta emocionado. Con 200.000 escuchas, su tema sigue subiendo y él sigue “flipando porque es muy loco todo”.

Su primer tema ya lleva acumulada más de 400.000 escuchas

Lg1do empezó a publicar temas en gallego a finales desde el año pasado, aunque lleva ya un par de años haciendo música. Su primer tema, “Frente a frente”, ya supera las 400.000 escuchas en la plataforma. “No me arrepiento para nada de lanzarme a sacar temas en gallego”, cuenta, como un avance natural en su manera de contar. Su mezcla de gallego y castellano melódico y cercano es parte clave de la conexión con el público. Ahora, con "Darche”, creado en colaboración con el artista vigués Guzmen, ha roto todas las barreras.

El vigués le ofreció hacer algo juntos y él no se lo pensó. Saúl le mandó una maqueta de este tema, y Guzmen lo vio venir, “me dijo: esta canción va a ser una barbaridad, y yo le dije que la tocara como quisiera”. Saúl no tenía tanta fe, confiesa, “no me esperaba lo que está pasando”.

La música siempre le llamó la atención, aunque su único contacto real durante años fue en casa, cuando su abuelo tocaba la pandereta, y ese recuerdo fue el primer “hilo” con el que se empezó a enganchar a la música.

Saúl mantiene como referencias a Kike Varela, o 9Louro como artistas gallegos, “son artistas que ya están ahí”, y al canadiense Drake, uno de sus favoritos, “mi referente por melodías y por la temática de las letras”, pero no se cierra a nada. “El gallego me aporta más naturalidad pero no me cierro a hacer más cosas”, cuenta.

Con un debut más que sorprendente, este joven músico mantiene “pies en la tierra”. Saúl sigue estudiando bachillerato y se prepara para la PAU y para lanzarse a la vida universitaria, pero en su horizonte está poder vivir de la música. "Hay que tener los pies en la tierra, porque esto es algo momentáneo, hay que seguir trabajando", afirma.

“Estamos cerrando fechas de actuaciones y va todo mejor de lo planeado”, cuenta, sin dejar de apuntar a su objetivo: “Yo quiero seguir haciendo música según como lo sienta, y abrirme lo máximo posible al público, para que esto funcione”, añade.

Su debut como una de las nuevas voces urbanas en Galicia ha sido sorprendente, pero a Lg1do aún le queda mucho que “dar” y mucho que contar.