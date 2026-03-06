Patricia Martínez 06 MAR 2026 - 19:30h.

Las listas completas de aprobados se publicaban en la prensa, algo que incomodaba a algunas familias

Los estudiantes podrán seguir accediendo a sus calificaciones a través de la aplicación de Nerta

Santiago de CompostelaLa Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha anunciado este martes que, a partir de este mes de junio, dejará de remitir a los medios de comunicación los listados nominales de las personas que superen la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), por la ley de protección de datos.

Según ha informado la institución encargada de coordinar las pruebas en Galicia, esta decisión de que la lista de aprobados deje de ser pública responde a cuestiones relacionadas con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Esta medida supone un cambio importante, ya que los listados completos, con nombre y apellidos de todos los aprobados en las pruebas de selectividad, ahora denominada PAU, se publicaban en los medios gallegos desde el año 1992.

La CiUG seguirá proporcionando estadísticas globales con el porcentaje de aprobados

Desde ahora, la CiUG no publicará la lista completa de nombres, pero sí está previsto que se proporcionen estadísticas globales, que incluirán los porcentajes de alumnado que haya superado las pruebas, que este año se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio en Galicia.

Los alumnos, como hasta ahora, podrán seguir consultando sus calificaciones a través de la aplicación de Nerta, como en años anteriores. Para ver las calificaciones, los alumnos tendrán que acceder a su cuenta personal de Nerta, identificándose con su usuario y contraseña. Tras cubrir todos los datos, en la pantalla aparecerán las notas de cada una de las asignaturas cursadas por el alumno, así como la nota media final de la prueba.

Cualquiera podía acceder a las listas con nombres y apellidos de todos los aptos

Esta medida supone un cambio significativo, ya que el envío de estos listados se venía realizando de forma ininterrumpida desde la constitución de la CiUG en el año 1992. Y además era habitual que esos listados se publicaran en la prensa al día siguiente para ser consultados de manera pública.

Así, conociendo los apellidos del alumno, cualquier persona podía consultar esas listas y saber si había pasado o no las pruebas de acceso a la Universidad. Algo que podría resultar incómodo para algunos alumnos y sus familias y que puede haber generado algunas quejas para llegar a esta decisión.

La comisión ha decidido comunicar esta novedad con antelación para que los medios de comunicación, especialmente los escritos, puedan tenerlo en cuenta de cara a la planificación de sus contenidos y evitar así la reserva de espacio, tal y como ha subrayado la entidad responsable de las pruebas de acceso.