Iván Sevilla 13 MAR 2026 - 15:25h.

De distintos tamaños, colores y materiales, los tres espantapájaros más valorados recibieron premios de 500, 300 y 200 euros

Las creaciones participantes en el certamen estarán expuestas hasta el 31 de marzo en la Casa Grande de Viloira

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OurenseEn Barco de Valdeorras (Ourense) se premiaron recientemente a los mejores espantapájaros artesanales que se presentaron a un original concurso organizado para recordar a estos "guardianes de las huertas".

Hablamos de unos muñecos con apariencia de humanos, pero construidos mayoritariamente de paja y ropa vieja, que desde tiempos pasados han servido para ahuyentar a las aves en zonas de cultivos agrícolas.

Al simular la presencia del agricultor ahí donde están instalados, a pesar de permanecer inmóviles, esta figura tradicional del campo les hace creer que alguien vigila las plantaciones. Evitando que las especies voladoras aterricen a comérselas o dañarlas.

Con el objetivo de recuperar a este personaje histórico y ponerlo en valor, desde el Instituto de Estudios Valdeorreses se organizó la segunda edición de un certamen al que se presentaron hasta 13 espantapájaros hechos a mano.

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De diferentes tamaños, con prendas o trozos de tela de distintos colores y utilizando todo tipo de materiales, los participantes crearon unos llamativos candidatos que han sido valorados por un jurado.

El mejor fue el de la Asociación de Vecinos O Castelo del municipio de Rubiá, que hizo una sonriente mujer vestida con un traje tradicional gallego en negro, blanco y rojo con un pañuelo en la cabeza. Se llevó 500 euros.

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Espantapájaros expuestos hasta el 31 de marzo en la Casa Grande de Viloira

300 euros fueron para el segundo muñeco premiado, cuya autora fue María José Vázquez Hernández, y 200 euros ganó el Colegio Diocesano Pablo VI - Fátima de A Rúa.

Un cuarto trabajo fue seleccionado en la sección infantil del concurso. El galardonado fue Matías Fernández Venzal, niño que recibió un diploma y un juego de libros por su participación.

El resto de los concursantes recibieron un diploma honorífico en agradecimiento a su trabajo para un proyecto que ha contado con la colaboración de la Xunta de Galicia.

Quien quiera ver a todos los espantapájaros podrá hacerlo hasta el 31 de marzo en la Casa Grande de Viloira, en horarios de 9 a 14 y de 17 a 20 horas. Ya están expuestos allí en Barco de Valdeorras.