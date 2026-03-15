Técnicos de patrimonio de la Junta, acompañados del arquitecto municipal, han visitado la torre colapsada

La acumulación de agua por las lluvias podría ser la causa del derrumbe del Castillo de Escalona

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EscalonaLos técnicos de patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han visitado este domingo Escalona (Toledo) para realizar un primer estudio de daños tras derrumbarse, este sábado, una torre del castillo de la localidad sin causar heridos.

El alcalde del municipio, Álvaro Gutiérrez, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación remitidas a EFE, que, un día después del suceso, "toca hacer valoración de daños" y, para ello, técnicos de patrimonio de la Junta, acompañados del arquitecto municipal, han visitado la torre colapsada para "determinar qué acciones hay que tomar"

Gutiérrez ha garantizado que el Ayuntamiento de Escalona va a poner "todos los medios de los que dispone y a solicitar todas las ayudas que pueda a todos los organismos, instituciones y administraciones", para "acometer la obra que sea necesaria".

El alcalde ha recordado que el castillo es un monumento con muchos siglos de historia, "con mil años de antigüedad", por lo que "necesita una consolidación importante en varios elementos de su estructura".

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En este contexto, ha explicado que el Ayuntamiento tiene previsto sacar a licitación un proyecto para la construcción de un hotel, que lleva aparejada "la necesaria consolidación" de esos elementos.

De hecho, ha indicado que el Consistorio lleva trabajando meses, desde antes de ser propietario del castillo, "en un plan para consolidar las estructuras" y ha recalcado que la primera necesidad es "evitar el deterioro".

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Las filtraciones de agua, posible causa del derrumbe

Respecto a las causas del derrumbe, ha dicho que, aunque hay que esperar a la valoración de los técnicos, todo apunta a que las filtraciones de agua debido a las lluvias "han ido erosionando y los elementos han acabado por ceder".

Finalmente, Gutiérrez ha insistido en que el castillo de Escalona permanecerá cerrado al público "el tiempo que los técnicos determinen" y ha detallado que más de 25.000 personas han visitado el monumento desde su apertura.

En este sentido, ha destacado que, aunque la idea del Ayuntamiento es tener el castillo a disposición de la gente, "hay que ser precavidos", y ha afirmado que en ningún momento los visitantes han estado en riesgo, puesto que antes de abrirlo al público se diseñó una ruta para las visitas guiadas que fuera "absolutamente segura".

Primera valoración técnica

En esta primera valoración técnica se ha determinado que lo que ha colapsado ha sido la zona superior de la torre, que es un refuerzo que se realizó de la zona de artillería en el siglo XV y el chapado que se le hizo a la torre islámica en el siglo XIV, mientras que la torre islámica, que podría datar del siglo XI, es lo que ha aguantado.

La primera actuación consistiría en limpiar y consolidar "todo lo que se ha quedado ahora mismo desnudo", han indicado los técnicos, que han apuntado a las filtraciones de agua como posible causa del derrumbe.

Las intensas lluvias caídas en las últimas semanas habrían empapado la zona superior del muro y esto habría hecho que colapsara la zona de la bóveda.