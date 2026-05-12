El descenso de las temperaturas se verá acompañado de lluvia, granizo, frío e incluso nieve

Semana con temperaturas todavía muy frías acompañada de lluvias generalizadas y tormentas en casi toda la península

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En un año en el que las lluvias y borrascas están siendo las protagonistas, a poco más de un mes de empezar el verano, las tormentas siguen apareciendo en el territorio nacional. Esta semana, estas lluvias se notarán sobre todo en el norte y oeste de la Península, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, una masa de aire frío dejará temperaturas "claramente más bajas de lo normal para la época del año" a partir del miércoles.

Así, habrá precipitaciones sobre todo en el norte peninsular, aunque también podrán darse en el este y Baleares y, además, nevará en las montañas. También se notará un descenso en las temperaturas, que serán más propias del mes de marzo y se presentarán acompañadas de lluvia, granizo, frío e incluso nieve.

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Temperaturas más bajas de lo normal

De cara al fin de semana y aunque todavía hay que incertidumbre en el pronóstico, el portavoz de Aemet ha avanzado que podrían registrarse temperaturas entre 5 y 10ºC más bajas de lo normal para esta época del año, con valores que serán "más propios de marzo que de mayo".

Por días, este martes 12 de mayo aumentará la inestabilidad en todo el país salvo en el sureste, donde el día será poco nuboso. Así, los cielos de la Península estará muy nubosos y habrá precipitaciones en la mitad norte y en la zona centro, así como en el norte de Extremadura.

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Al respecto, el portavoz de Aemet no descarta que también puedan registrarse lluvias en puntos de la mitad sur. De acuerdo con el pronóstico, estas lluvias caerán en forma de chubascos y podrán ser fuertes, con tormenta y granizo.

Chubascos y vientos fuertes

Además, nevará en las cumbres de los Pirineos, en un día en el que las temperaturas no variarán mucho y, si acaso, serán más bajas en el Cantábrico. De nuevo no se llegará a los 20ºC en la mitad norte y zonas del centro, mientras que en el sureste peninsular el ambiente será más templado. Por ejemplo en Murcia, donde se rondará los 27ºC.

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Del Campo ha avanzado que el miércoles comenzará a llegar viento del norte a la Península. En este sentido, habrá cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y más despejados en el sur y Baleares. Por la tarde, crecerán nubes de evolución con chubascos en el interior peninsular, también en el archipiélago balear. Si bien el portavoz ha señalado que es difícil precisar en qué zonas caerán estos chubascos por su carácter disperso, ha indicado que éstos podrían ser fuertes, sobre todo en el entorno de los Pirineos.

Asimismo, soplará el viento con fuerza en el norte, así como en Baleares, lo que "aumentará la sensación de día desapacible". Por ejemplo, ni Pamplona ni Vitoria llegarán a 15ºC, y tampoco lo harán Burgos o Madrid, que rondarán los 18ºC. El ambiente más templado estará un día más en el sureste peninsular, con los 26ºC de Murcia y Málaga.

Heladas en zonas altas

Se dará una situación similar el jueves, con precipitaciones débiles o moderadas en el extremo norte peninsular y nevadas en los Pirineos. En este sentido, Del Campo ha especificado que la nieve este día se registrará a partir de unos 1.400 m, aunque al final de la jornada bajará hasta unos 1.200 m. Por la tarde crecerán nubes de evolución en el interior peninsular, Cataluña y Baleares, donde se registrarán chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes.

Asimismo, las temperaturas estarán en descenso en el norte peninsular y seguirá soplando el viento del norte con intensidad, lo que incrementará la sensación de frío y de tiempo desapacible. "(Habrá) ambiente frío para la época en el norte de la Península, con valores entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal. Lugo, Pamplona o Vitoria a duras penas llegarán a 15ºC en las horas más cálidas del día y de madrugada rondarán los 5ºC. Incluso Soria o Teruel bajarán hasta 2ºC", ha detallado el portavoz de Aemet.

De cara al viernes, el pronóstico recoge que el descenso de las temperaturas se intensificará y que habrá algunas heladas en zonas altas. Durante esta jornada, las temperaturas serán inferiores a los 15ºC en el interior de la mitad norte y en el interior del este peninsular.

En líneas generales, Del Campo ha señalado que será un día con temperaturas "más propias de marzo que de mediados de mayo" en la mayor parte del país. Las precipitaciones, eso sí, quedarán más acotadas al extremo norte de la Península y Baleares.

Tormentas de barro y aire polar

Durante el fin de semana seguirá haciendo frío para la época e incluso se registrará alguna helada débil en zonas de la meseta. En lo que respecta a las temperaturas, el portavoz de Aemet ha indicado que el sábado iniciarán un progresivo ascenso, aunque continuará el ambiente frío.

Por su parte, el climatólogo de Meteored España, Samuel Biener, ha indicado que las lluvias y tormentas durante el inicio de la semana podrán ser localmente intensas, con granizo y fuertes rachas de viento, sobre todo en el valle del Ebro, Galicia, Castilla y León y Cataluña.

Mientras tanto, en el sur y Baleares serán más dispersas e irán acompañadas de barro. De acuerdo con el experto, la situación podría cambiar de cara al jueves con el desplazamiento de la DANA hacia el sur peninsular y una nueva irrupción de aire polar.

Por su parte, Eltiempo.es ha añadido que las temperaturas se desplomarían en todo el país de cara al jueves, bajadas que alcanzarían su máximo el viernes.

De esta manera, las máximas quedarían claramente por debajo de los 20ºC este día en gran parte de España salvo por Extremadura, Andalucía y las provincias mediterráneas. De forma paralela, las mínimas también se desplomarían, alcanzando sus valores más bajos en la madrugada del viernes al sábado.

La estabilidad y la masa de aire frío favorecerían registros por debajo de los 10ºC en todo el país salvo por las zonas costeras. De hecho, casi todas las capitales de provincia del interior y norte las mínimas quedarían por debajo de los 6ºC y habría heladas en varias provincias.