Patricia Martínez 27 MAR 2026 - 04:30h.

Vigo vuelve a 1809 con actividades y ambiente que abarrotan el Casco Vello en una semana de celebración y representaciones históricas

“Tenemos que llenar este autobús de vigueses": la original campaña de Vitrasa para fomentar el transporte público durante las fiestas de La Reconquista

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VigoDel 21 al 29 de marzo, la ciudad de Vigo conmemora la Reconquista, en una edición que se espera como la más completa de los últimos años. Por unos días, la ciudad viguesa regresa al año 1809, y durante una semana, recuerda la gesta de la Villa de Vigo, expulsando a las tropas napoleónicas francesas, que habían tomado la ciudad.

Las calles del Casco Vello y la Praza do Berbés se llenarán de nuevo de ambiente, y fiesta donde se combina el recuerdo de un episodio histórico, con la fiesta en la calle, la participación vecinal y una programación pensada también para las familias. No faltarán ni los bailes tradicionales, los desfiles históricos y la recreación de los enfrentamientos contra los franceses, hasta el gran asalto contra las tropas napoleónicas, así como el mercado de artesanos, la música de las gaitas y el ambiente de fiesta en las calles. Una fiesta que cada año se vive en la ciudad con más intensidad y donde se implican vecinos y visitantes.

El programa de esta edición incluye también obradoiros de baile, charlas didácticas y una búsqueda del tesoro para niños hasta la gran recreación del 29 de marzo, con salida de la Milicia y Alarmas y el Ejército Napoleónico.

El Mercado tradicional de artesanía, comida y bebidas tendrá más de 200 puestos

Esta romería urbana contará también con más de 200 puestos artesanales y de alimentación, repartidos por todo el Casco Vello, y que estarán abiertos viernes, sábado y domingo, desde las 11:00 hasta las 23:30, así como la zona infantil en la plaza del Berbés.

Abel Caballero ha destacado que la fiesta de la Reconquista, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, "tiene una potencia local tan importante por los sentimientos, por las sensaciones y por cómo la vivimos". Una fiesta que en esta edición, cuenta con el cartel diseñado por Cibrán González.

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La Asociación de Vecinos del Casco Viejo también ha animado a la ciudadanía a participar estos días, vistiendo con trajes de la época y acudir a todas las actividades del programa, para meterse “de lleno” en el ambiente.

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Las representaciones teatrales, que recrean la invasión napoleónica de 1809 y la expulsión de las tropas, son interpretadas por vecinos voluntarios del barrio, todos convertidos por unos días en actores amateur que dedican su tiempo a revivir la historia local.

El programa completo de todas las actividades se puede consultar en la web del Concello de Vigo. Tras la Reconquistiña, donde los protagonistas fueron más de 2.000 niños de la ciudad el pasado lunes, los ensayos de la representaciones, y la entrega de premios a los Vigueses Distinguidos, los días grandes de la fiesta viguesa por excelencia llegan con el fin de semana, y coinciden este año con el arranque de la Semana Santa.

Desde el viernes 27, permanecerá abierto el Mercado tradicional, con ruadas, actuaciones y música durante todo el día recorriendo el Casco Vello de la ciudad.

Programa del Viernes 27 de marzo

17:00 horas: Apertura del Mercado tradicional

17:15 horas: Apertura de la zona infantil (Plaza do Berbés)

17:30 horas: Apertura de los Torreiros

17:30 horas: Ruada del Trebón do Berbés

18:00 / 19:00 horas: Ruadas de Gaiteir@s

19:30 horas: Actuación de «Pandereteiras de la Buxaina» (Torreiro Estrella Galicia)

20:00 horas: Ruada de Gaiteir@s

20:30 horas: Actuación de «Ce Orquesta Fantasma» (Torreiro Plaza dos Ratos)

21:00 horas: Actuación de «O Son do Río» (Torreiro Central)

21:30 horas: Actuación de «Acordeireta» (Torreiro Estrella Galicia)

21:30 horas: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro do Berbés)

23:30 horas: Cierre del mercado

El sábado 28, festivo local por ser el Día de la Reconquista, también funcionará el Mercado durante todo el día, y además de actividades para los más pequeños, están previstas dos charlas históricas, y la primera emboscada contra los franceses, a la patrulla Napoleónica en el Paseo de Alfonso, a partir de las seis de la tarde.

Programa del Sábado 28 de marzo

11:00 horas: Mercado tradicional

11:15 horas: Apertura de la zona infantil (Plaza del Berbés)

11:30 horas: Fiesta infantil (Paseo de Alfonso. Organiza AF El Fiadeiro)

12:00 horas: Charla histórica «El Vigo que vieron los franceses durante la Reconquista» de Jorge Lamas Dueño (Instituto de Estudios Vigueses) en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Vello)

«El Vigo que vieron los franceses durante la Reconquista» de Jorge Lamas Dueño (Instituto de Estudios Vigueses) en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Vello) 12:00 horas: Asalto el carro en la Plaza do Berbés

12:00 horas: Actuación «Peter Punk» (Torreiro Plaza de los Ratos)

12:30 horas: Actuación de la Escuela de Baile Tradicional de la AVC Casco Vello (Torreiro del Berbés)

12:30 horas: Actuación de la Banda de Zanfonas de la ETRAD (Torreiro Central)

13:00 horas: Obradoiro de baile (Torreiro Eduardo Chao. Organiza A Buxaina)

13:00 horas: Ruada de Gaiteir@s

13:30 horas: Actuación de «Arghalleiros» (Torreiro Estrella Galicia)

15:30 horas: Ruada de Gaiteir@s

16:00 horas: Charla histórica «Introducción las armas y uniformes de la época Napoleónica» por Club Deportivo de Esgrima Histórica FALCATA-HEMA en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Vello)

«Introducción las armas y uniformes de la época Napoleónica» por Club Deportivo de Esgrima Histórica FALCATA-HEMA en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Vello) 16:00 horas: Taller de Danzas del Mundo (Torreiro Estrella Galicia)

16:30 horas: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Plaza de los Ratos)

17:00 horas: Actuación de «Ferreñas da Oliveira» (Torreiro Estrella Galicia)

17:30 horas: Actuación Títeres (Torreiro Central)

18:00 horas: Emboscada a la patrulla Napoleónica en el Paseo de Alfonso

18:15 horas: Actuación de «Peter Punk» (Torreiro de la Plaza de los Ratos)

18:30 horas: Ruada de Gaiteir@s

19:00 horas: Actuación de la Banda de Gaitas de la ETRAD (Torreiro Central)

19:30 horas: Regueifas (Torreiro de la Plaza de los Ratos)

20:00 horas: Ruada de Gaiteir@s

20:30 horas: Actuación del «Mago Kali» (Torreiro de la Plaza de los Ratos)

21:00 horas: Actuación pandereteiras «Ferreñas da Oliveira»

21:00 horas: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro do Berbés)

21:00 horas: Actuación de «Mari Carmen» (Torreiro Estrella Galicia)

21:30 horas: Actuación de «Orfeón Mariñeiro do Berbés + Ardentía» (Torreiro Central)

23:30 horas: Cierre del mercado

El domingo 29 es el día final de esta fiesta, cuando por fin las milicias y los vecinos vigueses recuperarán la villa, expulsando a las tropas napoleónicas.

A la misma hora en que se produzca la salida de la milicia viguesa, a las 17:00 horas, desde la Plaza del Berbés, saldrán también desde otro punto las tropas del ejército francés, desde el Cuartel General Francés, ubicado en el Centro Cívico del Casco Vello. Ambos frentes se encontrarán en la Puerta del Sol, a partir de las 18.00 horas, cuando se celebrará la representación final, con enfrentamientos en la Puerta de Gamboa, y en el Náutico, hasta la expulsión final de las tropas, y la recuperación de la Villa de Vigo, por parte de los locales.

Programa del Domingo 29 de marzo – Reconquista de la Villa de Vigo