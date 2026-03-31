Iván Sevilla 31 MAR 2026 - 06:30h.

Los dueños de negocios de la calle José Ramón Fernández Ojea de Ourense están hartos de la situación: "Nos encontramos todo tipo de basura"

"Este fin de semana volvieron a actuar, tirando preservativos y excrementos de perro. Primero desconectaron dos cámaras", nos cuenta un afectado

Compartir







OurenseHeces, orines, huevos, restos de comida y todo tipo de basura. Es lo que se encuentran unos comerciantes de una galería en Ourense que han denunciado los ataques que sufren sus negocios.

"Llevamos cuatro o cuatro años y medio así", cuenta a Informativos Telecinco uno de los dueños de un local afectado por esta situación de la que reconoce que están hartos porque no se soluciona.

"Este último fin de semana volvieron a actuar, tirando preservativos y excrementos de perro también. Primero desconectaron dos cámaras de seguridad que hay en la entrada", nos indica acerca de la vigilancia instalada en esa zona común.

Actos vandálicos de noche y también al mediodía

Los actos vandálicos ocurren durante la noche, "cuando se supone que la galería queda cerrada", nos asegura. Pero también suceden "de día, cuando se cierra en la franja horaria para la comida, unas dos horas más o menos".

PUEDE INTERESARTE Un hombre siembra el caos en Málaga: destroza ocho coches arrojando una bicicleta sobre lunas y retrovisores

"Después cuando llegas te encuentras con las sorpresitas", lamenta el propietario de uno de los varios negocios ubicados en la calle José Ramón Fernández Ojea. Los perjudicados son al menos "cuatro", contabiliza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una zapatería, una tienda para arreglos de ropa, una peluquería y un bazar son algunos de los establecimientos que hay allí, frente al Jardín del Posío. Los comerciantes suelen hacer fotos a la suciedad que mancha suelos y escaparates.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El presunto responsable "ha tenido problemas con más vecinos"

El afectado por esta situación nos aclara que los hechos que llevan sufriendo todo este tiempo "están judicializados ya" y se han presentado las "pruebas" que han podido reunir acerca del presunto responsable.

"Estamos a la espera de ver qué decide el juez, pronto tenemos otro juicio por lo mismo. De momento, dictó una orden cautelar de alejamiento de mi negocio", nos señala.

Los que trabajan en la galería desconocen los motivos o las razones por las que esta persona que tienen identificada actúa así contra ellos: "Ha tenido problemas con más vecinos".