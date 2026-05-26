Mango ha trasladado su "máximo respeto, comprensión y apoyo" a Jonathan Andic

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El presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ha trasladado a Jonathan Andic su "máximo respeto, comprensión y apoyo" tras dejar temporalmente sus funciones como vicepresidente en la compañía, mediante un comunicado de Mango este martes.

En un comunicado interno dirigido a los colaboradores de MANGO, el presidente y consejero delegado, Toni Ruiz, ha trasladado a Jonathan Andic su máximo respeto, comprensión y apoyo. En su mensaje, Ruiz refuerza además la relevancia del proyecto empresarial de MANGO afirmando que “la compañía se encuentra en el mejor momento de su historia. Contamos con el pleno apoyo y visión a largo plazo de nuestros accionistas, una estrategia clara, única y diferencial y un modelo de gobernanza corporativa alineado con los más altos estándares”.

Apoyo incondicional a Jonathan

Asimismo, Ruiz apunta que “MANGO es una empresa referente en todo el mundo, con un equipo de más de 18.000 personas a nivel global y con presencia en más de 120 países. La evolución positiva y el crecimiento sostenido de la compañía es resultado directo de vuestro compromiso, profesionalidad y dedicación”.

Ruiz agradeció además las numerosas muestras de cariño y apoyo que MANGO está recibiendo estos días desde todas las partes del mundo. Asimismo, animó a todas las personas que trabajan en la compañía a continuar unidos para seguir impulsando con ambición el legado de MANGO.

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Por su parte, los miembros del Consejo de Administración han suscrito de forma unánime las palabras de Toni Ruiz y se unen a la familia Andic en su apoyo a Jonathan. Asimismo, expresan su plena convicción de que el proceso judicial se resolverá favorablemente y confían en que así sea a la mayor brevedad.

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Jonathan Andic ve "injusta e infundada" la acusación y cree que se demostrará su inocencia

Jonathan Andic ha denunciado que la acusación en su contra es "injusta e infundada" y que se ha construido un relato con una visión "descontextualizada y tergiversada", aunque está convencido de que se demostrará su inocencia.

Así lo asegura Jonathan Andic, a quien una jueza de Martorell (Barcelona) impuso la semana pasada una fianza de un millón de euros tras ser detenido por los Mossos d'Esquadra por la muerte de su padre, en una carta abierta a la plantilla de Mango, remitida a EFE por portavoces autorizados de la familia.

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"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad", afirma el primogénito.

"Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", asegura Jonathan Andic en la carta.

El hijo del fundador de Mango denuncia asimismo que se ha "construido un relato público" con una "visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad".

"Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa", agrega el primogénito, que asegura que afronta esta situación convencido de que los hechos demostrarán "de forma clara" su inocencia y que "la verdad acabará imponiéndose".