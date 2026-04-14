Patricia Martínez 14 ABR 2026 - 05:30h.

Claudia, farmacéutica de Noia, comparte su día a día con casi un millón de seguidores

Campaña de las farmacias coruñesas en defensa de la receta médica para los medicamentos: “Ni automedicación ni fiarse de los influencers”

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Noia, A CoruñaClaudia Leiceaga Vega lleva varios años compartiendo en redes el día a día de su farmacia familiar, ubicada en Noia. Con más de 600.000 seguidores en Tiktok y casi 200.000 en Instagram, Claudia compagina el trabajo en el mostrador de la farmacia y atender a los clientes con los vídeos cotidianos, donde relata desde las ventas más que curiosas en las noches de guardia, o recomendaciones para medicarse de una manera más segura. En su perfil se salpican vídeos con consejos farmacéuticos, experiencias personales, y curiosidades del día a día en la botica, donde cuenta con varios “colaboradores”.

Su hermana Adriana que también trabaja con ella en la farmacia es una de sus "cómplices" más habituales para sus contenidos, pero también ha acabado “liando” a su padre, Javier, que se ha convertido en protagonista de uno de sus vídeos más virales.

Y es que “cuando la de marketing tiene 20 años”, y el farmacéutico se deja liar, acaba convertido en un “final bro” más, que suelta “factos” y habla de los medicamentos con “efectos legendarios”, para salir “fresh” después de una compra “épica”.

Claudia agradece la implicación de su padre

Javier es el padre reconvertido en “final bro” en un vídeo que ya ha superado el millón y medio de visualizaciones en solo unos días. Claudia agradece la implicación de su padre en este vídeo, y comenta bromeando "cualquier día me deshereda". Este farmacéutico de Noia ya había colaborado en varios vídeos con sus hijas pero ninguno había tenido tanta repercusión como este. En el vídeo recrea varias expresiones habituales de los adolescentes y millenials, en su momento "prime" sin temer dar algo de "cringe" por la puesta en escena.

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Las reacciones no se han hecho esperar con miles de comentarios para el "bro". La familia se lo toma con humor, porque como recuerdan, "trabajar en una farmacia no tiene que ser aburrido".

A pesar de su juventud, Claudia es también consciente del altavoz que supone una comunidad como la suya, por eso insiste en ofrecer contenido relacionado con el autocuidado, las precauciones a la hora de automedicarse y consejos con criterio, de los que en redes no siempre abundan, ya que como recuerda, hay muchos influencers o creadores sin conocimiento ni preparación específica ofreciendo consejos médicos, por ejemplo.

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Mientras, su padre se ha vuelto a animar y ya ha colaborado en algún vídeo más, donde hace su mejor papel, "el de jefe" y dado el éxito de sus apariciones ya hay quien advierte a Claudia de que le "va a acabar quitando la cuenta" o "te destrona en nada". Así reflejan el día a día de una farmacia familiar, donde cada jornada puede ser más divertida que la anterior.