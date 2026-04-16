Patricia Martínez 16 ABR 2026 - 15:13h.

Doña Ana es la usuaria más longeva del centro de día Atendo de Vigo donde le han organizado una fiesta de cumpleaños

Esparanza Cortiñas, la abuela de Galicia, cumple 109 años con el baile y las cartas como rutina

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VigoEn el centro de día Atendo, ubicado en Vigo, este jueves han tenido una fiesta muy especial. Porque cada vez que hay un cumpleaños de un usuario, les encanta celebrar a lo grande las vidas cumplidas, pero es que además el de este jueves era un cumpleaños de récord. Porque quien cumple años es la usuaria más longeva del centro, a la que todos conocen como Doña Ana. Y llegar a cumplir los 102 años no es algo que muchos puedan contar y celebrar. Así que tocaba celebrarlo a lo grande. En este cumpleaños no faltaron ni la tarta, ni las velas, ni las flores, ni la corona brillante, ni los globos con el 102 bien grande, recordando todos los años y las aventuras vividas.

Porque como cuentan las responsables del centro Atendo, “es una fecha muy especial, porque ella también lo es”. Ana Gil Lorenzo, Doña Ana, tiene tres hijos, cinco nietos y es bisabuela también de una pequeña. Nació en Pozaldez, un pueblo de Valladolid y de joven, como le gusta contar a quien la cuida a diario, trabajó en la fábrica de malta del pueblo, hasta que cerró, donde se encargaba de empaquetarla.

Otro de sus recuerdos es para sus amigas, de cuando era joven, cuando una de las aficiones de ella y sus tres amigas era la de “ir juntas a la estación de tren a ver cómo pasaban los trenes”, algo que les encantaba.

A Doña Ana siempre le ha gustado mucho bailar. “Cuando iba al baile, en cuanto pisaba la pista muchos se acercaban”, para pedirle bailar con ella, “tenía que ponerles turnos”, recuerda, y aún se acuerda de dos acompañantes que “bailaban muy bien el vals y bailando la llevaban por el aire en los giros”. El baile preferido de esta más que centenaria es el charlestón. Hasta al futbol ha jugado en sus tiempos mozos, cuando “le daba muy bien al balón”.

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Apenas sorprende con esta historia vital que actualmente se apunte a todas las actividades del centro de día, aunque las que más le gustan son la gimnasia y el baile.

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Para celebrar estos 102 años no han faltado su hija Pilar y su nieta Susana que la han acompañado soplando las velas. Y sobre lo cumplir 102, ella lo lleva de maravilla. Para ella, “es como cumplir 60”. Con su corona de reina y su sonrisa, esta centenaria ha celebrado una fiesta donde todos los usuarios del centro han brindado por ella y han celebrado la vida.