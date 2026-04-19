Patricia Martínez 19 ABR 2026 - 07:31h.

David empezó a aficionarse por la informática y la programación con apenas seis años

El año pasado quedó segundo en la Olimpiada Internacional, donde competirá de nuevo este verano

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Redondela, PontevedraDavid Lago Alonso estudia segundo de Bachillerato en el IES Pedro Floriani de Redondela en Pontevedra. Estos días, como muchos compañeros, tiene la cabeza puesta en los exámenes finales y en la EVAU pero también mucho que celebrar. Porque hace solo unos días, lograba la medalla de oro en la 'XXX Olimpiada Informática Española (OIE)', tras quedar en el tercer puesto, en una competición celebrada en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid.

“En las pruebas te dan un número de problemas, y tienes cinco horas para resolverlos”, explica David. “Te piden que hagas un programa que resuelva ese problema matemático”, añade.

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La Olimpiada Informática es una competición de programación algorítmica destinada a estudiantes de educación secundaria y bachillerato de toda España, con la que se intenta fomentar el talento en informática y la resolución de problemas computacionales, preparando a los jóvenes para retos académicos y profesionales de alto nivel.

El segundo participante gallego, Nicolás Freiría Casal, estudiante de 2° Bachillerato del IES Ribeira de Louro de O Porriño, alcanzó el puesto 19 de la clasificación.

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En agosto viajará a Uzbekistán para participar en la Olimpiada Internacional

Junto con los otros tres primeros clasificados en la Olimpiada nacional, este verano representarán a España en la Olimpiada Informática Internacional, que se celebrará del 9 al 16 agosto en Uzbekistán. Para David no es una novedad lo de competir con los mejores del mundo, ya que estuvo el año pasado en la anterior Olimpiada Internacional, celebrada en Bolivia de donde volvió con una medalla de plata. Pero sigue siendo un reto: “Me veo con posibilidades", afirma confiado, "porque el año pasado quedé segundo, es muy difícil, y me tendré que esforzar, pero voy a por el oro, sé que hay gente muy buena, pero tendré que practicar mucho”, detalla, esperanzado ante lo que le espera en unos meses.

Y el siguiente paso, aún no lo tiene claro: “No estoy aún seguro de qué estudiar, será una carrera científica seguro”, pero David aún se debate entre las matemáticas, física o informática “o un doble grado que combine dos de ellas”, apunta.

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Este joven estudiante de 17 años tiene las mismas aficiones que muchos otros chavales de su edad, cuenta, como “quedar con amigos, los deportes, o jugar a videojuegos”, "cuando hay tiempo", aclara, pero también le encanta programar, resolver problemas de matemáticas o de física, y la astronomía.

David comenzó a interesarse por la informática con apenas seis años, cuando fue a un taller de robótica. Luego se fue formando de manera autodidacta, "con aplicaciones como Python o con tutoriales de YouTube", según ha contado. En unos meses volverá a competir con los mejores del mundo intentando traerse el título a Galicia.