Mabel Cupet Sevilla, 15 MAY 2026 - 04:29h.

Se trata de un proyecto de humanización para explicar a los menores, todo el recorrido hospitalario antes, durante y después de una cirugía

Tanto el cuento como el diseño de "Quiro" fueron creados por alumnos del colegio de la Asunción de Granada

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Suave, tranquilo y siempre abrazado a algún pequeño paciente. Así es ‘Quiro’, un simpático oso perezoso, de colores vivos, que se ha convertido en la mascota más deseada entre los niños que pasan por el Hospital Materno Infantil de Granada. Lo que para muchos menores comienza siendo un día de nervios, miedo e incertidumbre antes de entrar a quirófano, acaba transformándose en una experiencia mucho más tranquila gracias a este peluche diseñado para acompañarlos durante todo el proceso quirúrgico.

Con sus largos brazos preparados para abrazar, su tacto agradable y su expresión serena, ‘Quiro’ no es solo un juguete. Es el compañero que explica a los niños qué va a ocurrir en el hospital, el amigo que entra con ellos al quirófano y el apoyo emocional que les ayuda a afrontar una operación con menos ansiedad.

La iniciativa forma parte de un proyecto de humanización impulsado por el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde profesionales de Anestesiología, Reanimación y Enfermería han desarrollado además un cuento y un vídeo educativo protagonizado por la mascota para explicar a los menores, con palabras sencillas y adaptadas a su edad, todo el recorrido hospitalario antes, durante y después de una cirugía.

Un vídeo para entender el quirófano sin miedo

A través de este video, accesible mediante un código QR situado en las consultas de Cirugía Pediátrica, ‘Quiro’ cuenta a los pequeños pacientes cómo será el día de su intervención.

Les explica que tendrán que acudir temprano al hospital y sin comer ni beber agua, que llevarán una pulsera con su nombre y que médicos y enfermeras comprobarán cuestiones como su peso, altura o si tienen algún resfriado o un diente suelto.

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Todo está pensado para que los menores sepan en cada momento qué ocurre a su alrededor y puedan afrontar la experiencia con mayor tranquilidad.

Después, el niño se pone el pijama hospitalario y espera en una sala de juegos antes de entrar al quirófano. Allí aparece ‘Quiro’, que se convierte desde ese instante en su compañero inseparable.

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Como afrontar la anestesia

Uno de los momentos que más nervios genera es el de la anestesia. Por eso, el peluche también explica cómo funciona de una manera cercana y natural.

‘Quiro’ enseña que en quirófano colocarán al pequeño una luz roja para medir el oxígeno y unas pegatinas en el pecho para controlar el corazón. Después llega el momento de dormirse, y el niño puede elegir entre “un pinchacito” o respirar a través de una mascarilla.

El peluche permanece junto al menor durante toda la intervención y también en la recuperación. Cuando la operación termina, uno de los padres acompaña al paciente hasta que despierta en la sala de Reanimación antes de regresar a su habitación.

Un proyecto nacido para humanizar la cirugía infantil

La historia de ‘Quiro’ comenzó en 2019 con el proyecto ‘Operación Quiro. El quirófano a través de los ojos de un niño’, desarrollado por el equipo de Enfermería del Materno Infantil de Granada.

La iniciativa está dirigida a menores de entre dos y diez años que van a ser operados. Durante la consulta de preanestesia, las familias reciben material divulgativo para familiarizarse con los espacios del hospital y el proceso quirúrgico a través del juego.

El día de la intervención, los pequeños reciben el peluche, que les acompaña física y emocionalmente durante toda la experiencia hospitalaria.

Los profesionales destacan que esta iniciativa ayuda a reducir el miedo preoperatorio, facilita que los menores expresen emociones y mejora la manera en la que viven una cirugía.

Diseñado por escolares granadinos

Tanto el cuento como el diseño de ‘Quiro’ fueron creados por alumnos del colegio de la Asunción de Granada. Antes, los impulsores del proyecto, coordinados por el enfermero Jesús Núñez, impartieron talleres en el centro educativo para explicar a los escolares cómo es un quirófano y qué sienten muchos niños antes de una operación.

El resultado fue este oso perezoso pensado para transmitir calma y confianza. Su aspecto tranquilo, sus brazos largos y su suavidad están diseñados para generar seguridad y acompañar emocionalmente a los pequeños pacientes.

En el Hospital Materno Infantil de Granada, muchos niños ya no preguntan primero por la operación, preguntan por ‘Quiro’.